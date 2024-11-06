簡訊一覽
●內地「銀十」房地產市場在政策支持下轉旺，融創中國(01918)10月實現合約銷售金額約73.3億元（人民幣‧下同），按年大升53.99%；首10個月累計合約銷售額約437.8億元，按年跌42.22%。
●金地商置(00535)10月合約銷售總額約20.97億元（人民幣‧下同），按年跌21.6%；首10個月累計合約銷售總額約162.74億元，按年跌46.04%。
●上海實業(00363)公布，出售寧波市杭州灣大橋23.0584%股權，代價不低於17.47億元（人民幣‧下同）及不超過19.23億元，料集團將錄得稅後收益約7.1億元，擬按照監管要求把所得資金投入高速公路拓寬改建工程。
●信利國際(00732)10月未經審核綜合營業淨額約15.57億元，按年升約9.4%；首10個月則為147.62億元，按年升約18.1%。
●王氏港建(00532)宣布，王賢誌因個人原因提出辭任執行董事職務，昨起生效。
●行健資產管理宣布將重組，並向客戶返還逾16億美元，原因是3位創始人計劃於明年底前從資產管理行業退休。
●港鐵(00066)旗下MTR Lab宣布，投資內地初創企業諦聲科技，其人工智能（AI）驅動的聲學監測科技主要應用於工業、電力、智慧城市、交通運輸等領域，成其在內地首項投資。
●聯邦快遞（FedEx）公布針對今年亞太地區購物節的調查研究結果，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將按年增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場。此外，亞洲的區域內貿易持續迅速增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。
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