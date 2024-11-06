●行健資產管理宣布將重組，並向客戶返還逾16億美元，原因是3位創始人計劃於明年底前從資產管理行業退休。

●聯邦快遞（FedEx）公布針對今年亞太地區購物節的調查研究結果，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將按年增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場。此外，亞洲的區域內貿易持續迅速增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。