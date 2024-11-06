全球併購額漲29% 涉5.5萬億 連增4季

美國引領各主要央行陸續走進減息周期，全球併購交易數目增多。據國際評級機構標準普爾統計，第三季全球併購交易總額按年升29.1%至7,087.4億美元（約5.52萬億港元），為連續第四個季度錄得按年增長。

回顧今年第三季，歐元區和英國都有國會大選進行，令整個歐洲的併購活動減少，僅錄得2,846宗，按季減少6.07%；涉及金額1,308.9億美元，跌34.78%。在東半球的亞太區併購交易則大增，彌補了歐洲的下降。上季亞太區併購交易宗數和金額分別為2,742宗和1,658.1億美元，按季大增16.08%和96.43%。

亞太大刁帶動 美價升量跌 亞太區的上升主要由多宗「大刁」所帶動，已公布的包括黑石集團（Blackstone）以161.3億美元，收購從澳洲發迹的數據中心營運商AirTrunk Operating Pty Ltd.。貝恩資本夥同KKR & Co.競投日本軟件公司Fuji Soft Inc.，估計價值達40億美元。

至於美國出現價升量跌情況，第三季併購3,632宗，按季少2.88%；涉資3,351.8億美元，升20.43%。最大一宗為食品公司Mars Inc.收購前稱家樂氏的同業Kellanova，作價358.3億美元，佔當季總交易額逾一成。

展望本季，由於市場焦點轉移至如火如荼的美國大選，併購數量減少，加上去年第四季的基數較大，本季或難再錄按年上漲，但預期減息將為明年初創造好環境。