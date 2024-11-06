交易延長日股彈 Yen兌港元低見5.1

為吸引更多外資參與，東京證券交易所昨日起將交易時間延長30分鐘至下午3時30分才收市，為70年來的首次調整。經過周一的假期後，日經平均指數昨日復市，收市升1%或421點，報38,474點，一洗上周五曾跌逾1,000點的頹風；指數成分股較多的東證指數亦上漲近1%，收報2,663點。

交易所新政策利好券商股，日本券商行業指數上漲4.49%，成為東京證券交易所33個行業子指數中表現最好的行業。美元在總統競選投票日走弱，但日圓匯價仍微跌，兌每美元報152.19，兌港元在5.1算。

任天堂上半財年少賺近六成 企業方面，著名遊戲機公司任天堂公布，截至9月底止的上半財年純利為1,086.6億日圓（約55.49億港元），按年跌59.9%；經營溢利下挫56.6%至1,215.1億日圓。主因其旗艦遊戲機Switch賣不動，令淨銷售按年跌34.3%至5,232.9億日圓。期內只售出472萬部Switch，較去年同期減少31%，而遊戲軟件銷售亦跌27.6%。這款經典遊戲機已經推出逾7年，消費者原預期今年會迎來新機款，但公司早前曾表示，Switch後繼機型將在截至2025年3月的本財年發布。公司股價昨日挫3.8%至7,656日圓。

另一遊戲大廠Konami Group上半年純利增長35.7%至364億日圓，得益於總營收增長19.7%至1,841億日圓。該股挫1.3%至13,585日圓。

星洲9月零售升2% 汽車暢銷 此外，同樣位於亞洲的新加坡，其9月零售銷售按年上升2%至40億坡元（約236億港元），撇除汽車銷售則下跌1.4%至34億坡元。在14個零售類別中，6個錄升幅，其中汽車銷售表現最好，升29.6%；銷售表現最差的為衣履，跌9.3%。

另外，澳洲央行一如預期維持利率於12年來的高位4.35厘不變，並重申潛在通脹壓力仍高、貨幣政策需維持限制性。市場預期，澳洲央行可能到2025年第二季才開始減息。