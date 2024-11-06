Apple擬印尼建廠 冀解除禁售新iPhone

蘋果公司（Apple Inc.）近年業務增長勢頭逐漸放緩，而快速增長的新興市場對該公司的發展戰略也愈來愈重要。外媒引述消息稱，Apple已向印尼政府提出投資近1,000萬美元建廠方案，希望印尼解除對Apple最新款iPhone 16在當地銷售禁令。

印尼政府於上月底以Apple的產品未達至40%零件在本地生產的規則為由，禁止iPhone 16在當地銷售。面對印尼政府的封殺，Apple以加大投資作為籌碼，並且除了自身的投資外，亦會連同一些Apple產業鏈供應商，在雅加達東南的萬隆建廠。

另外，Apple此前推出的頭戴式混合實境裝置Vision Pro反應平平，因為高昂售價、有限的用途，加上因為裝置重量而導致較差的佩戴體驗，使得該產品在市場上口碑兩極分化，甚至可以說是頗為失敗。外媒亦引述消息稱，Apple正打算研發一款更輕量的智能眼鏡，作為穿戴裝置的未來發展新思路。