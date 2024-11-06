沙特阿美上季純利挫20% 照豪派息2422億

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美上季股東應佔純利按年倒退20.97%至260.32億美元，原因除了油價下跌，還有在其他上下游一體化油企都能見到的煉油毛利倒退。然而，季度派息金額照樣加碼5.68%至310.52億美元（約2,422.05億港元），派息比率接近120%。

下游業務勁蝕 資本開支增 現金流報告顯示，財雄勢大的沙特阿美今年首9個月累計豪派股息931.91億美元（約7,268.89億港元），按年加碼36.24%。適逢9月底止淨負債比率由6月底的負0.5%，一口氣跳升至1.9%，按年比較更升9.5個百分點，一些外媒質疑沙特阿美不惜負債比率上升也要加碼派息，以支持沙特政府經濟轉型的鴻圖大計，但單看上季，經營及投資活動的現金流均有所改善。

「天課」（Zakat）是回教的濟貧奉獻，於沙特等個別國家更是法定，但實際不多，集團全季相關開支不過是3.95億里亞爾（約8.17億港元）。

一如其他煉油公司所強調，沙特阿美上季繼續改進其下游產業鏈，把碳氫化合物轉化為附加值高的物料，期內與中國建材集團簽訂戰略合作協議，一同探索高端物料和工業發展的機遇，例如在沙特境內生產風力發電機的葉片、儲氫罐、低碳建材等。

上游方面，受累實現油價按年跌11.19%至每桶79.3美元，經營溢利按年跌12.88%至528.2億美元，但現金資本開支仍按年加碼17.97%至106億美元，主要是維持產量所需，以及擴張天然氣業務。國際油價昨曾續升0.74%，每桶高見75.47美元。

中沙合作除了能源，少不了金融。據了解，中國3年來首筆美元計價國債下周將於沙特發行，額度最多20億美元。