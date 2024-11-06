基金競購英特爾資產

涉晶片部門Altera股權 估值或千三億 不論誰當美國總統，中美科技戰都不會偃旗息鼓。然而，口口聲聲要擔起歐美晶片供應自主重任的半導體老店英特爾（Intel），過去7季晶片代工業務累計經營虧損折合超過1,400億元，業績一塌糊塗促使公司急於變賣家當，市傳公司近周已開始出售可程式化晶片（FPGA）部門Altera的股權。據了解，私募基金銀湖（Silver Lake）和貝恩資本（Bain Capital）均為Altera少數權益的潛在買家。

然而，交易不一定成事，麻煩之處在於英特爾想以9年前收購Altera的價錢——170億美元（約1,326億港元）作為今次交易的估值。本來Altera找台積電代工，英特爾收購後反而把生產攬上身，落得FPGA晶片的份額被人蠶食的下場，對手正是去年正式被超微半導體（AMD）收歸麾下的賽靈思（Xilinx）。

格芯上季經調整純利跌25% 熟悉科技產業的天風證券分析師郭明錤認為，工藝落後台積電等對手不能完全解釋英特爾何故落得如此下場。他以人工智能電腦（AI PC）中央處理器（CPU）Lunar Lake失敗為例，指英特爾「更深層的問題在於產品規劃能力」，又指後續的Arrow Lake算力更低，未達到微軟對AI PC的定義門檻。

早已放棄尖端製程，但同屬美國半導體供應鏈重要組成部分的格芯（GlobalFoundries）公布，上季收入按年跌6.1%至17.39億美元，非公認會計準則（non-GAAP）的經調整毛利率則為24.66%，按年縮4.54個百分點，但均高於指引範圍的中間值，經調整純利則按年跌25.64%至2.29億美元。

收入倒退主要是被「家庭及工業IoT（物聯網）」和「汽車」兩個終端市場拖累。現指引本季收入介乎18億至18.5億美元，以中間值計按年跌幅縮至1.56%，勝預期，被指是智能手機需求回暖，經調整毛利率指引範圍中間值為25%，按季有改善。

即使格芯股價周二早段曾飆16.82%，可以肯定的是，華府念茲在茲的半導體製造復興大計，距離成功尚有相當遠的路途，尤其是英特爾行總裁蓋爾辛格日前才咆哮現屆政府按《晶片法案》發放的補貼、政府和國會正頭痛是否加碼救濟。

Palantir調高全年收入指引 不過，人工智能（AI）公司的表現相當理想，其中曾為美軍揪出拉登的大數據分析公司Palantir上季收入按年增長29.98%，其中來自企業和政府的生意分別按年升54%及40%，經調整純利按年飆55.82%至2.41億美元。該企同時調高全年收入指引到28.05億至28.09億美元，其中來自美國境內的商業收入指引提高到6.87億美元以上，刺激股價早段曾飆20.14%。行政總裁卡普風騷地說，「AI需求不會放緩，由美國驅動的AI革命勢頭正盛。」

AI伺服器需求強勁增長則帶挈富士康母企鴻海的10月份營業收入創下同月新高，錄8,048億元新台幣（約1,958.94億港元）。

英特爾晶片製造狂蝕錢