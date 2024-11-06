AIG上季賺35億 淨投資利潤增13％

跨國保險業巨頭的業績表現各異，美國國際集團（AIG）於9月底止季度純利為4.59億美元（約35.8億港元），按年大減77.27%，但撇除出售業務影響後，實際純利僅按年減少30.69%至4.81億美元。不過，受到另類投資、股票和固定期限證券，以及AIG於2022年剝離的人壽和退休業務Corebridge Financial影響，上季淨投資利潤反而按年增長13.66%，至9.73億美元。

AIG上季一般保險部門調整後稅前利潤按年下滑11.48%，至12億美元，部分原因是美國承保業績疲軟。期內一般保險業務淨收取保費為63.8億美元，按年減少1.26%。

滙豐香港客戶達600萬 此外，加拿大保險公司永明金融（Sun Life Financial Inc.）亦公布截至9月底止一季業績，上季純利按年增長54.76%至13.48億加元。期內亞洲地區的經調整盈利為1.7億加元，按年增長約2%；而美國的經調整盈利按年大增18%至2.19億加元，主要受到團體健康及保障業務、個人保障業務的雙重增長所推動。

另外，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如在社交網站上表示，滙豐在香港已達到600萬位客戶的里程碑。滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）、亞太區聯席行政總裁廖宜建、財富管理及個人銀行行政總裁歐柏賢（Barry O'Byrne）、香港區行政總裁林慧虹等高層在滙豐中環總行大廈一同慶祝。