瑪莎拉蒂中國月賣38輛 暴瀉87%

內地經濟增長放緩，內部需求疲弱，奢侈品銷情首當其衝。在汽車業，曾被譽為跑車界「皇后」的意大利超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂（Maserati），同樣面臨銷售困境。內地乘聯會最新數據顯示，9月瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量僅為38輛，按年暴跌87%！

數據顯示，2017年，瑪莎拉蒂全球總銷量為4.87萬輛，其中中國區銷量14,498輛，按年增長18%，佔比近30%，高於在美國的銷售量。然而，翌年開始該企在華銷售開始下跌，2018年在華銷量按年跌約30%至10,696輛，主要受關稅影響，之後除2021年曾現反彈外，基本上銷量都在下跌。正正由於銷量受挫，瑪莎拉蒂的價格也不再高貴。以Grecale格雷嘉為例，2023款2.0T GT官方建議價為65.08萬至103.88萬元人民幣，上海經銷商的報價是50.08萬元人民幣起。

乘聯會數據顯示，今年首9個月，瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量合計僅878輛，按年跌79%，除了受景氣影響之外，更多消費者選擇國產高端品牌也是主要原因。

另一豪華跑車法拉利表現稍好，上季對大中華區交車量按年跌29%，首9個月累減22%。

華旅遊弱 萬豪削全年盈測 另一個能反映內地景氣放緩現象的，乃國際酒店業在華的經營狀況。美國上市的酒店集團萬豪國際公布第三季度淨利潤按年跌約29%至5.84億美元，其中在大中華區的全系統每間可用客戶收入（RevPAR）下降7.9%，美國和加拿大則持平。公司預計第四季度調整後每股盈利將在2.31至2.39美元之間，低於預期；而2024年下修後的每股盈利介乎9.19至9.27美元，原因之一為中國國內旅遊疲軟，抵銷強勁的團體和國際需求。