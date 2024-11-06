中港上市企回購額超股權融資 撐起股市

中港兩地上市公司年內的回購金額合計已逾3,500億元（人民幣‧下同），超過同期股權融資規模的3,492億元，勢成史上最大上市公司回購潮，支撐A股3大指數昨日集體上漲，滬深兩市主板全日成交更逾兩萬億元，創10月9日後單日最多。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，短期內由政策寬鬆所帶來的大市上行動力依然存在。

內媒統計，港股回購及融資規模經折算為人民幣計算，今年截至10月20日為止，A股、港股市場企業的股份回購金額各為1,482億元及2,021億元，均創歷史新高。同時，A股及港股市場的股權融資規模分別為2,364億元及1,128億元。今年以來，A股公司回購金額佔股權融資的比例進一步躍升至62.7%。

滬深市揚 成交破2.3萬億 上市公司大手回購，以行動直接推升中國資本市場的吸引力。滬綜指昨再漲2.32%，報3,386點，連續兩日以全日最高位收市；深成指亦漲3.22%至11,006點，深圳創業板指數更一度彈升5.31%，全日升幅4.75%，收報2,289點。上海的科創50指數及北京的北證50指數也同步急漲4.35%及8.12%。

儘管美國大選結果和中國財政刺激規模尚未落地，但A股投資者情緒不斷升溫，周二滬深兩市成交衝破2.3萬億元，或預示全球資金爭相湧入A股。早前投行高盛預計，中國股票將在美國大選後兩至3個月內上升；昨日孟磊指，自9月底一系列寬鬆政策逐步落地，已扭轉股市參與者及實體經濟的預期。

專家料A股盈利已觸底 瑞銀表示，A股整體盈利在第三季按年增長5%，相較於第二季下滑1%的表現有所改善。不過，整體盈利的反彈主要由金融板塊所推動，剔除金融板塊後，非金融板塊的整體盈利在上季下滑9%。孟磊認為，第三季或為今、明兩年的盈利底部，A股盈利有望在明年上半年呈明顯復甦態勢，並逐季提升；且大量場外資金（包括新開戶的個人投資者、新發行的公募基金、此前低配中國股市的外資，及尚未入市的中長線資金）等待入場。

人民幣匯率方面，官方開出的中間價報7.1016兌每美元，按日升187點子，但在岸價昨午4時30分收報7.1095，按日下跌121點子。