華服務業景氣3個月新高

供需擴張加快 企業信心5個月最強 第四季內地服務業活動加快擴張，反映民間經濟的財新中國服務業採購經理指數（PMI）於10月份錄52，創3個月高，表明內地政府9月底的連串救市措施為經濟注入活力。外界紛紛推測政府將於周五重大會議結束後發動更多刺激經濟方案，惟外媒引述參與政策討論的人士透露，當局暫不會出「大招」，至少今年不用。

外媒報道，雖然美國未來4年對華政策可能會影響中國的經濟軌迹，但內地政府今年剩餘時間刺激方案的關鍵內容已定，該方案只待在此次重大會議上獲得正式批准。內地政府據報正討論美國大選可能如何影響內地的市場情緒，會議結束後打算發出信號，表明將推出更多支持經濟增長的措施，並可根據對內地經濟風險的評估來擴大一系列漸進措施的規模。

澳新估10月零售額升3.1% 今年首3季內地進口規模近1.93萬億美元，按年增速放緩至2.2%，被視為內地近月救市「組合拳」的原因之一，由降息向銀行注資以至支援房地產種種新政，可能有助於提振進口需求。同時內需減弱，恐打擊對外貿易的需求，影響其他貿易夥伴的經濟增長。

不過，財新智庫高級經濟學家王喆昨表示，從財新中國製造業及服務業PMI各項數據來看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒恢復，政策效果開始顯現。10月服務業供需擴張速度均有加快，受訪企業表示，潛在需求和市況改善，支撐新業務量上升，企業信心升至5月後高位。由於製造及服務產業景氣上行，帶動10月財新中國綜合PMI反彈1.6個百分點至51.9，為7月來新高。

法國興業銀行分析指，企業情緒好轉可能反映內地零售活動改善，因中國此前安排設備更新和消費品「以舊換新」，並指一線城市等地的房地產銷售改善也提供了支撐。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆在有份撰寫的報告指出，內地經濟持續復甦，需在未來數月內繼續擴大內需，估計由本周重大會議拍板的財政增量計劃來完成，該行預估10月的消費品零售總額將按年續升3.1%。

瑞銀：倘10萬億救市 有驚喜 瑞銀首席中國經濟學家汪濤昨在一峰會上亦指，內地仍需利用額外資源填補地方政府融資缺口；增加對基建及家庭等社會支出；大幅增加房地產去庫存資金，並明確價格、折扣等詳情。若內地公布規模10萬億元（人民幣‧下同）的加碼救市方案，將對市場帶來驚喜。

然而，日媒等分析卻提醒，即將到來的財政刺激政策，是否如市場預期追加發行國債和地方債共計10萬億元，也只是為防範不良貸款和填補需求缺口的措施，而非用資金來創造新需求或促進經濟增長。換言之，債務置換或無法滿足市場對加大消費刺激的期盼，但相信有助地方政府釋放資金以用於各種支出，如薪資發放和建設。

內地以美元計進口總值