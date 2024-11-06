道指曾揚252 科法斯料美經濟過熱加劇

全球目光聚焦於美國總統大選，在政局變化更為明確之前，金融市場的走勢似乎仍相對平淡，畢竟多數投資者仍在觀望。貿易信用保險公司科法斯（Coface）指出，雖然選舉結果難以預測，但其將對貿易、稅收和利率產生重大影響。目前來看，美國經濟過熱的情況很可能進一步加劇。

科法斯指出，若共和黨候選人特朗普重返白宮，或將掀起近年來最劇烈的保護主義政策浪潮。他主張對中國進口商品徵收60%的關稅，對所有交易夥伴（無論是否為盟國）普遍實施10至20%的進口關稅。此舉不僅將大幅增加美國企業與消費者的負擔，更會嚴重干擾全球價值鏈。

相比之下，賀錦麗傾向於採取更具策略性與審慎性的貿易政策，主要針對特定領域施加限制，尤其是對中國的貿易。然而，貿易緊張形勢預計仍將持續，特別是在科技與能源領域。

兩位候選人主張的政策均涉及大規模公共支出，引發對通脹和利率走勢的擔憂。在家庭消費保持強勁之際，赤字擴大或推高通脹水平，迫使聯儲局收緊貨幣政策，上調利率。儘管存在上述風險，美元的全球儲備貨幣地位仍將保障美國在融資方面的優勢。但若在特朗普第二任期內聯儲局的獨立性受到挑戰，市場對美國貨幣政策的信心或將動搖，加劇全球經濟的不確定性。

美服務業PMI高過預期 美股3大指數周二早段向好，道指曾升252點，報42,047點；標指升48點，報5,761點；納指升204點，報18,384點。美匯指數略軟，並且於窄幅區間上落，於103.69至103.96之間徘徊；而美國10年期債息則略為反彈，重回4.3厘之上。

經濟數據方面，美國10月ISM服務業採購經理指數（PMI）報56，好過預期，創下2022年7月以來的新高，反映出服務業需求仍然強勁。惟市場主要關注點仍在選舉消息，故經濟數據未有動搖市場。

Illumina經調整多賺2.4倍 另外，基因測序公司Illumina公布了上季業績，收入按年跌2.35%至10.8億美元；經調整純利1.81億美元，按年增長2.48倍，其股價曾跌1.24%。

有傳OpenAI正與加州總檢察長辦公室進行磋商，希望改變公司的結構，成為一家具牟利性質的企業。