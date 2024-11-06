摩通籲留意高息股 看好電訊公用板塊

左右全球未來4年政經去向的美國大選，初步結果最快今日揭曉，如果「關稅人」特朗普獲選民授權重返白宮，市場難免對中國經濟和股市前景倒抽一口涼氣。華爾街投行摩根大通認為，這個時候可以留意高息股，如電訊和公用板塊，預計其表現將會較優。

大行繼續就美國大選發表「行動指南」，摩通的建議是先採取防守策略，待中央重要會議有可能推出新的經濟刺激措施，才增加「啤打」（Beta），即股價變動幅度大於大市基準指數的股票，中資股來講就是互聯網和非必需消費。

以特朗普早已揚言上台後會再大舉調高中國貨的關稅，市場對中資股的風險偏好自然受損，但除了高息股，半導體公司居然也是利好。如果獲勝的是賀錦麗，中資股的風險偏好自然得以提升，家電、汽車及零部件、消費電子和機械等出口股，以及「高啤打」的互聯網和非必需消費有望反彈。

不過，不論誰獲勝，摩通相信美國財政赤字都可能上升，亦即融資成本會更高，推薦國有企業高息債券和現金流充裕的股票。該行又認為，特朗普準備加關稅和驅逐移民，被廣泛認為會引發通脹，或將促使聯儲局暫停減息。

料銅價今季再飆6% 另外，摩通又分析共和黨和民主黨全面勝利（奪得白宮和國會控制權）的可能性，結論是可能導致美國加碼財政刺激，從而提升對工業金屬的需求，尤其是銅，預測2024年第四季和2025年全年銅的平均價格分別為每噸10,400美元及11,050美元。

事實上，市場對內地經濟復甦信心有所恢復，3個月倫敦期銅昨日曾升0.81%，每噸高見9,760.5美元，以此計算，即摩通估計銅價今季尚有6.55%的上升空間，明年底前可升13.21%。