美股七巨頭ETF入場門檻780元
年輕股民更愛炒美股，美股相關投資產品需求增加，當中交易所買賣基金（ETF）深受歡迎。南方東英今日推出美股七巨頭ETF(03454)，顧名思義是涵蓋道指新貴英偉達、微軟等7隻被譽為「美股七雄」的科網巨擘。南方東英董事總經理銷售部主管（亞太區）王卓峯稱，該產品的再配置（Rebalancing）行動以「每季」作單位，7隻股份權重均等介乎13至15%，可額外給多投資者一個選擇，「食正」於亞洲時段交易美股的優勢，因不少美企業績和聯儲局議息結果均是美股收市後才出爐。
操作較買指數集中
林又指，上述產品投資門檻約780元，相較一股一股買入「美股七雄」、花費約15,000元為低，若喜歡用公司基本面和消息面買賣美股，相關ETF可達到高賣低買的效果。
被問到美股七巨頭ETF與該行早年推出的南方兩倍做多納指(07266)以及追蹤納指ETF（QQQ）有何不同，他則指美股七巨頭ETF是單純聚焦「美股七雄」，由於7隻股份近年回報跑贏納指，所以操作上較買指數更為集中；加上南方東英在香港的ETF市場認受程度高，團隊經驗和能力對中外資金流分析瞭如指掌，故可第一時間與外界分享投資走勢和取態，惟他不肯透露公司未來會否就「美股七雄」提供正、反向槓桿產品。
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