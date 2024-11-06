恒指3日漲689點 重越21000關
港股11月開局升足3日，恒生指數周二低開高收兼且重上21,000點，收升439點或2.13%，報21,006點，短短3日累計進帳689點或3.39%，重上20天線（約20,615點）。
MPF上月人均蝕$7953
之不過，就在港股略見起色之際，回顧10月強積金回報卻未如人意。顧問公司GUM的數據顯示，上月打工仔人均蝕7,953元，期內所有股債基金表現更全線下挫。其中，歐洲股票基金及香港股票基金跌幅較大，分別挫5.5%和5.2%，美國股票基金則跌0.9%。首10月計，3大基金仍然錄2.5%、16.1%和18%的進帳。
回看港股昨日表現，恒指低開157點，見20,409點的全日低位後止跌回穩，午後更愈升愈有並以全日最高位收市，惟成交金額未見凸出，只有1,699億元，按日多46%。「北水」合計淨流入94.26億元，按日飆逾1.8倍，是連續第4日淨流入。
美團小米股價升逾3%
科技指數升幅跑贏恒指，上漲161點或3.56%，報4,693點。內地科網巨擘股價也做好，美團(03690)收升193.8元，報3.25%。美團副總裁兼無人機業務負責人毛一年表示，公司會在合規的前提下盡快將無人機配送服務帶到香港，而美團無人機日前已經在深圳福田口岸，開通內地首條口岸場景的常態化無人機配送航線，主要服務港深之間往返使用者的即時零售需求。
另小米集團(01810)股價再創52周高，升3.29%，收報28.2元，連漲6日。大華繼顯最新調升其目標價至31.7元，料第三季經調整淨利潤有60億元人民幣。
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