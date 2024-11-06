恒指3日漲689點 重越21000關

MPF上月人均蝕$7953

之不過，就在港股略見起色之際，回顧10月強積金回報卻未如人意。顧問公司GUM的數據顯示，上月打工仔人均蝕7,953元，期內所有股債基金表現更全線下挫。其中，歐洲股票基金及香港股票基金跌幅較大，分別挫5.5%和5.2%，美國股票基金則跌0.9%。首10月計，3大基金仍然錄2.5%、16.1%和18%的進帳。