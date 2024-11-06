港半島酒店上季房租挫兩成 出租率41%
半島酒店母公司大酒店(00045)公布截至今年9月底止季度經營數據，旗下的香港半島酒店第三季平均房租5,262元，按季及按年齊跌20%；出租率則按年回升3個百分點至41%；平均可出租客房收入2,144元，按季跌13.96%，按年跌13.86%。
與此同時，其他亞洲地區平均房租為3,303元，按季跌16.08%，按年升2.51%；出租率為58%，按季持平，按年升4個百分點；平均可出租客房收入為1,930元，按季下跌15.35%，按年則上升10.66%。
美歐平均房租改善
美國及歐洲平均房租10,166元，按季升12.63%，按年升19.16%；出租率為65%，分別較上一季及去年同期升3個百分點和9個百分點；平均可出租客房收入為6,653元，按季升19.83%，按年升38.71%。
至於旗下住宅出租率為92%，按季升兩個百分點；商場出租率87%，按季跌一個百分點；辦公大樓出租率85%，按季跌一個百分點。
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