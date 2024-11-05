券商睇市：美股大選後回歸基本面

美國大選結果即將揭曉，Polymarket賭盤顯示市場正押注特朗普獲勝。然而，傳統民調顯示，兩名候選人的支持度差距不遠。若特朗普回歸，關稅及貿易限制是主要風險；倘賀錦麗勝選，現有的經濟與貿易政策或將延續。還有一種可能性是，賀錦麗勝出而特朗普不認輸，並引發政治動盪，有可能觸發股市大幅波動。

參考過往的大選，資金均追逐勝算升溫的候選人所支持之行業，對沖市場風險的需求也有所上升，股市走勢偏向波動。今屆選情接近，恐慌指數（VIX）有所上升，待選舉結果出爐後，不明朗因素退卻，股市或有望回歸基本面。

經濟料軟着陸 股市續升 另外，即使特朗普獲勝，「現實主義」或「重商主義」仍然是政策的主軸，關稅或只是談判手段，過去特朗普任期內，貿易戰相關的言論雖增加波幅，但沒有顯著衝擊股市，經濟向好有利股市延續漲勢，投資者可考慮逢低增持對經濟較敏感的股票，後續則留意景氣放緩風險。

美國第三季國內生產總值（GDP）按年增長2.8%，增長率略較第二季放緩，也低於預期，當中消費及政府支出加速增長，經濟「軟着陸」仍屬基本情景，市場預期聯儲局將放緩減息步伐，現時利率期貨已大概反映今年餘下兩次聯儲局會議各減息0.25厘，明年全年或再多減0.88厘。

凱基亞洲投資策略部