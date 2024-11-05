個股分析：微軟雲業務失色 股價或承壓

微軟（Microsoft）於最新的第三季度財報中展示了其強勁的財務表現和細分業務的營收情況。儘管整體表現優於華爾街預期，但部分業務增長放緩引發了市場的擔憂，尤其是在智能雲業務方面。

AI投資加重資本開支 先看微軟的主要財務數據，第三季度微軟實現營業總收入655.85億美元，按年增長16%，高於分析師預期的645.1億美元，這一增速相比於第二季度的15%有所加快。每股稀釋後盈利（Diluted EPS）為3.3美元，按年增長10%，也高於預期的3.1美元。

在營業利潤方面，第三季度微軟的營業利潤達305.52億美元，按年增長14%，同樣超過市場預期的292.1億美元。淨利潤為246.67億美元，按年增長11%。比較而言，第二季度的淨利潤增長達到10%，顯示增速輕微加快。不過，微軟上季資本支出達到149.2億美元，主要用於人工智能（AI），按年大增50.7%，若包括融資租賃在內，資本支出總額更達到200億美元。

再看分部業務業績。首先是智能雲業務，上季度營收為240.92億美元，按年增長20%，遠低於分析師預期的264.11億美元，但增速高於第二季的19%。Azure和其他雲服務的收入按年增長33%，重回30%以上增速，優於第二季的29%增速。剔除匯率波動影響後，Azure和其他雲服務的收入增長達到34%，高於預期的30.4%。微軟表示，AI服務為Azure和其他雲服務的收入貢獻了12%的增長，略高於第二季度的11%。

其次是生產力和業務流程部門，上季度營收為283.17億美元，遠超分析師預期的250.47億美元，按年增長11%。最後是個人計算機業務，期內營收為131.76億美元，按年增長17%，稍差於預期的136.19億美元，但高於第二季度的14%增速。

Azure收入勢續放緩 總括而言，微軟第三季業績顯示總體收入雖保持穩定，但部分分類業績弱於預期，致使整份業績欠缺驚喜。而且微軟預計，第四季Azure的營收增長將進一步放緩。由於微軟本季股價走勢缺乏賣點，除非公司有「大搞作」，否則走勢將輾轉變為區間波動，甚至再次下試低位。除非股價重回400美元之下，否則暫不建議於現水平吸納。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）