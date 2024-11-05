股市估市：內地拍板救市謀定後動

市場最期待的一周終於到來，美國總統大選、聯儲局議息會議，以及人大會議等大事件皆有具分量的影響力。美國上周五公布了市場一直關注的非農數據，10月非農就業職位只是增加1.2萬個，較市場預期的11萬個少得多，而且此前兩個月份的數字也被下修，美國經濟情況看似令人憂慮。

不過，值得留意的是，數據未嚇驚市場，反應也不大。原因是受風暴和罷工影響，事前分析的預測值已經存在非常大的分歧，分析預測由負一萬至18萬個也有。

此前已有分析指，波音機械師大罷工，以及9月末和10月初襲擊美國東南部的兩場強颶風，將對非農就業數據造成嚴重扭曲，因此對上周美股來說，根本沒有絲毫的殺傷力。

聯儲減息0.25厘機會大 更何況，投資者早前傾向美國今年減息幅度並不是9月首次宣布減息時的過分樂觀情緒，因此美股近期部分走勢是關於重置早前過分樂觀的減息力度，因此就算今次非農數據遠低於預期，也沒有影響市場的短期息率變化。

事實上，上周五芝商所FedWatch工具預測所見，本月減息0.25厘的機率由上周四的98.93%輕微改變至97.87%，而減息半厘的機率是由零增至2.13%；12月減息0.25厘的機率由上周四的82.73%輕微改變至81.73%，而減息半厘的機率是由零增至1.77%。由此可見，投資市場對於非農報告回應率很低，是由於誤差範圍很大，因此聯儲局可能會忽略這一消息，市場認為他們會維持上一次經濟預測總結中提出的路線。

延後會議為應對美大選 另一方面，美國大選於今日正式投票，最後誰能入主白宮，似乎出現更多變數。近日民調顯示，原本一度領先的特朗普，在大選正式投票前變成稍微落後於賀錦麗。

上周環球投資者已經開始重置「特朗普交易」，短線風險胃納在下降。假如特朗普競選失敗，早前下注特朗普效應的投資者將會迅速逃離市場，將增加美股的波動性。

此外，無論是誰當選，美國對華政策料不會有太大改變，仍舊是打壓，所以全國人大常委會議的舉行日期延到11月4至8日也是非常合理，可做到見招拆招，會議將決定內地救市方向和規模，在美國大選結果塵埃落定後才拍板，可同時考慮整個格局。

事實上，內地第三季國內生產總值（GDP）僅增4.6%，如果全年要達到5%官方目標，第四季GDP要達到5.4%或以上水平，因此今次人大會議的刺激政策可說是重要之重。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）