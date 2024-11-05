PARK SEASONS新價單涉116伙

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日加推價單6號，提供116伙，折實平均呎價約14,998元，較上一張價單高約2.8%，短期內作新一輪銷售。

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，撇除樓層及坐向因素後屬原價加推，涵蓋84個一房戶及32個兩房戶，折實價454.1萬至836.3萬元，折實呎價約14,028元起。呎價最低為2B座9樓E室實用面積324方呎一房戶，折實價454.5萬元，較價單4號高一層單位售價高約0.2%。

LP10特色戶售6880萬破頂 南豐集團的將軍澳日出康城LP10，招標售出兩個海景特色單位，共涉逾1.2億元。集團銷售部助理總經理李振東指，第1A座53及55樓B室頂層連平台及天台複式戶以6,880萬元成交，再度刷新日出康城新高價紀錄，呎價約25,923元。