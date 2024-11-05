產經

PARK SEASONS新價單涉116伙

黃光耀（右）表示，PARK SEASONS價單6號七成單位折實價低於500萬元。 黃光耀（右）表示，PARK SEASONS價單6號七成單位折實價低於500萬元。
黃光耀（右）表示，PARK SEASONS價單6號七成單位折實價低於500萬元。
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日加推價單6號，提供116伙，折實平均呎價約14,998元，較上一張價單高約2.8%，短期內作新一輪銷售。
該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，撇除樓層及坐向因素後屬原價加推，涵蓋84個一房戶及32個兩房戶，折實價454.1萬至836.3萬元，折實呎價約14,028元起。呎價最低為2B座9樓E室實用面積324方呎一房戶，折實價454.5萬元，較價單4號高一層單位售價高約0.2%。
豪宅交投活躍。信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，獲大手客斥資近1.78億元購入兩伙相連單位自住，為2座21樓A及B室，呎價約47,500元。
天璽•海成交價1.15億
恒基地產(00012)等的啟德天瀧，招標連沽4伙三房戶，單日吸金逾1.38億元。項目落實周五起標售15伙臨海單位。毗鄰的新鴻基地產(00016)啟德天璽•海，招標售出第1座15樓A室，為實用面積2,171方呎四房戶，成交價逾1.15億元，呎價約53,180元。
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德柏蔚森，以1,501.8萬元雙破頂價沽1座12樓A室，呎價約22,550元。英皇國際(00163)的香港仔澄天，以650萬元沽18樓F室，呎價達兩萬元。
LP10特色戶售6880萬破頂
南豐集團的將軍澳日出康城LP10，招標售出兩個海景特色單位，共涉逾1.2億元。集團銷售部助理總經理李振東指，第1A座53及55樓B室頂層連平台及天台複式戶以6,880萬元成交，再度刷新日出康城新高價紀錄，呎價約25,923元。
李振東（左）指，LP10過去一個月，累售12伙海景戶，套現近5億元。李振東（左）指，LP10過去一個月，累售12伙海景戶，套現近5億元。
李振東（左）指，LP10過去一個月，累售12伙海景戶，套現近5億元。
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