新盤消息：高臨推代繳從價印花稅優惠
發展商紛紛加推優惠以增強樓盤吸引力。資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日增設代繳從價印花稅優惠及全新建築期付款計劃。該公司執行董事何樂輝表示，項目累售172伙，總成交金額近14億元。
該公司常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，由11月8日起，購入項目實用面積400方呎或以上的兩房或三房單位買家，可獲發展商代繳從價印花稅，上限為樓價的4.25%。同時，新設的「高端人才付款計劃」最高可享11%折扣，87%樓價可於收樓時支付，較原有建築期付款計劃的9%折扣為高。
皓日調整8伙定價 611萬起
恒隆地產(00101)已屆現樓的牛頭角皓日，昨日首度開放現樓住客會所予傳媒參觀。該公司物業銷售主管呂渭源表示，已修訂價單，再調整8伙單位定價，一房戶連回贈計，折實價約611.4萬元起，新售價於本周五起生效。
他續指，8伙涵蓋由一房至三房戶，實用面積326至592方呎，扣除13.5%折扣及6%提前付清樓價現金回贈後，折實呎價約17,959至20,297元。住客會所連園林面積逾1.5萬方呎。設施包括25米長戶外泳池及健身室等。
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