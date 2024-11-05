新盤消息：高臨推代繳從價印花稅優惠

該公司常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，由11月8日起，購入項目實用面積400方呎或以上的兩房或三房單位買家，可獲發展商代繳從價印花稅，上限為樓價的4.25%。同時，新設的「高端人才付款計劃」最高可享11%折扣，87%樓價可於收樓時支付，較原有建築期付款計劃的9%折扣為高。