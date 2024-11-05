商業市況：觀塘商廈單位貶近三成放售

有業主為重整資產組合，不惜劈價蝕放觀塘商廈海景單位。區內萬兆豐中心中層戶業主叫價，於短短3個月間再下調約14%，最新以約2,717萬元放售，較約7年前購入價貶值近三成。

中原（工商舖）寫字樓部陳權威表示，是次放售的單位為該廈11樓A室，建築面積約3,722方呎，將以交吉形式出售，意向呎價僅約7,300元，平絕同區，較今年6月時為低，當時每方呎叫價約8,500元。同時，原業主於2017年以約3,826萬元購入，呎價約10,280元。

鑽石山一籃子意向價3.8億 資料顯示，萬兆豐中心曾於2019年錄最高成交呎價，單位為低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交；是次放售單位叫價較高位折讓約57%。

由永倫集團或有關人士持有的鑽石山宏景花園一籃子商舖及停車位，以意向價3.8億元放售，較約半年前物業估計市值低約7,000萬元。第一太平戴維斯代理公開要約出售上述項目，包括地下A、B、F、G、H及I商舖，一樓C及E商舖及2樓至7樓停車場共309個車位。

物業總建築面積約23,400方呎，以現狀連現有租約出售，邀約截止日期為今年12月16日。物業零售部分樓高兩層，商舖建築面積約450至7,000方呎，出租率達93%，連車位每月淨租金收入約165萬元。