新界上車盤損手

珀麗灣輸逾三成 第一城持10年仍蝕 政府救市措施未能刺激樓價回升，即使具有剛性需求的新界上車盤，近期亦連環失守。馬灣珀麗灣一房單位做價插穿「4球」，跌至項目約8年新低，原業主約5年帳面勁蝕超過三成。至於沙田第一城樓價同樣大倒退，有三房戶業主持貨長達10年都要輸，帳面虧損約23萬元。

美聯陳勁匡表示，上述珀麗灣17座低層A室，實用面積約379方呎，減價約70萬元，僅以約348萬元售出，呎價約9,182元。原業主於2019年8月以約530萬元購入單位，現沽貨帳蝕約182萬元，跌幅約34.3%。

資料顯示，屋苑上一次「3字頭」買賣於2020年錄得，當時一個實用面積約360方呎單位以380萬元售出。至於項目對上樓價低位，更要追溯至2016年，單位為實用面積約372方呎一房戶，成交價約323萬元。

新界藍籌屋苑蝕讓個案一單接一單，消息指，上述沙田第一城11座低層B室，實用面積約515方呎，新近以525萬元售出，呎價約10,194元，勉強守住萬元關口。單位在2014年底的購入價約548萬元，至今仍要貶值約4.2%。

嘉湖三房每呎$8051 祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層G室三房戶，累減182萬元，成交價約438萬元，呎價約8,051元。原業主2018年持貨至今帳面虧損約77萬元，蝕幅約15%。

樓價跌至多年低位，無論長線或中短線持有，現轉售都要損手收場。美聯曹錦輝稱，元朗原築1座低層H室以410萬元易手，呎價約8,541元，原業主持貨8年帳面蝕約3.8萬元。

溱柏賣498萬貶兩成 持貨年期愈短愈蝕得甘，中原王勤學表示，同區溱柏3座中層D室兩房戶，以498萬元易手，呎價約9,343元。單位2021年2月至今貶值約139萬元，跌價約21.8%。

此外，供應較少的特色戶難敵跌市，該行蔡堅濤稱，粉嶺中心L座連天台單位，實用面積約365方呎，成交價439萬元，呎價約12,027元。原業主2019年入市，現帳面損失約76萬元或約14.8%。

將軍澳日出康城再添蝕讓個案，美聯黃麗貞指出，區內MALIBU第3A座高層D室一房戶，以550萬元轉售，呎價約14,905元，單位約6年貶值約77.3萬元。

新界上車屋苑蝕讓成風