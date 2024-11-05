●市場消息指，滙豐銀行擬面向機構投資者發行3年期熊貓債（即由境外公司在內地發行、以人民幣計價債券），基礎發行規模30億元（人民幣‧下同），超額增發權20億元，最早將於11月中旬發行，可能是該行自2015年首次發行10億元熊貓債後，再度以在岸人民幣進行融資。