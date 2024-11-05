簡訊一覽
●雅居樂(03383)今年10月房地產項目預售金額13.9億元（人民幣‧下同），按年跌60.05%；首10個月預售金額合計為135.6億元，按年跌65.83%。
●碧桂園(02007)今年10月的合約銷售金額約43.3億元人民幣，按年跌31.37%。
●景瑞控股(01862)截至今年6月底止半年蝕14.83億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕13.63億元有所擴大。
●融信中國(03301)今年10月及首10個月總合約銷售額分別約6.58億元（人民幣‧下同）及61.43億元，按年分別跌61.17%及57.55%。
●市場消息指，滙豐銀行擬面向機構投資者發行3年期熊貓債（即由境外公司在內地發行、以人民幣計價債券），基礎發行規模30億元（人民幣‧下同），超額增發權20億元，最早將於11月中旬發行，可能是該行自2015年首次發行10億元熊貓債後，再度以在岸人民幣進行融資。
●中郵人壽保險股份於10月22日在場內增持安徽皖通高速(00995)28.4萬股，每股均價9.8912元，持股量由4.98%增至5.04%。
●中國東方資產管理（國際）控股於10月31日在場內減持日清食品(01475)170萬股，每股均價4.375元，持股量由10.09%降至9.93%。
●富達於10月30日在場內以每股均價16.3814元，增持中國人壽(02628)294.6萬股，持股量由5.96%增至6%。
●OSL集團(00863)披露，收購日本金融廳發牌的加密資產交易平台CoinBest株式會社81.38%股權，並以明年12月底為交易的交割最終截止日，惟未披露交易作價。
●戴爾（Dell）宣布，在深圳成立人工智能（AI）智能解決方案中心，將提供服務器、以太網與交換器等一系列軟硬件基礎設施。
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