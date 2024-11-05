歐銷售弱 華貢獻減 福士：削開支難免

近年中國電動車迅速崛起，導致全球汽車市場重新洗牌，就連德國老牌車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）都要應戰，大刀闊斧削減成本。該企行政總裁奧博穆（Oliver Blume）最新提到，削減開支行動是「無可避免」，並希望藉此扭轉過去十多年的結構性問題。福士汽車昨於歐洲股價靠穩，報88.7歐元。

奧博穆又直言，由於歐洲市場疲弱，以及中國市場貢獻大幅減少等問題已經浮現，公司必須採取措施應對，同時德國營運成本高昂，一定程度也影響福士競爭力，所以必須大幅下調成本開支，才可扭轉劣勢。

蔚來擬後年推混合動力車 此外，中國乘用車市場訊息聯席會昨公布的數據顯示，隨着內地報廢更新及各地方以舊換新置換政策在10月全面發力，疊加十一假期效應，上月內地車市呈高速增長勢頭，金九銀十效果顯著。

10月中國新能源乘用車廠商批發銷量為140萬輛，按年增長58%，按月上升14%，新能源滲透率持續逾50%。

據悉，蔚來是因應部分海外市場對內地進口電動車加徵關稅，加上興建充電樁的速度較慢，所以決定加入生產混合動力車之列，並在第三品牌「螢火蟲」（Firefly）上研發多一款車型。與此同時，亦有消息指蔚來舉動是因應中東充電基建尚未完善，無法應對大量純電動車行走而設。