虛幣市場14萬人爆倉 涉28億

與其他如股、債、黃金等資產類似，比特幣與美國大選行情亦有密切關係。事緣其中一位候選人，前總統特朗普在競選期間曾宣稱，若他能夠重返白宮，將把比特幣列為美國的戰略儲備資產，還要讓美國成為「全球加密貨幣之都」。故在競選期間，加密行業亦順水推舟，花費了大量資金來宣傳其綱領，比特幣也被稱為「特朗普交易」。隨着特朗普在預測市場上處於領先地位，比特幣也隨之「水漲船高」，惟後市表現還須視乎大選結果。