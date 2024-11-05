虛幣市場14萬人爆倉 涉28億
近周虛擬貨幣走勢波動，比特幣（Bitcoin）由73,000美元水平大跳水，據CoinGlass數據，虛幣市場一度出現24小時錄爆倉涉額逾3.6億美元（逾28億港元）。昨日為美國總統大選前夕，市場觀望氣氛濃，比特幣價格靠穩，曾報每枚68,523美元，升0.5%；以太幣則偏軟，曾報2,450美元，跌逾2%。
CoinGlass數據顯示，在昨午為止一日內，虛幣市場共有14.54萬人爆倉，涉額中多單爆倉2.6億美元，空單爆倉6,748萬美元；單筆爆倉最大金額997萬美元。
與其他如股、債、黃金等資產類似，比特幣與美國大選行情亦有密切關係。事緣其中一位候選人，前總統特朗普在競選期間曾宣稱，若他能夠重返白宮，將把比特幣列為美國的戰略儲備資產，還要讓美國成為「全球加密貨幣之都」。故在競選期間，加密行業亦順水推舟，花費了大量資金來宣傳其綱領，比特幣也被稱為「特朗普交易」。隨着特朗普在預測市場上處於領先地位，比特幣也隨之「水漲船高」，惟後市表現還須視乎大選結果。
勝利推兩創新產品及服務
其他消息方面，香港虛擬資產券商勝利證券(08540)宣布，將推出兩項創新產品及服務，進一步鞏固其行業領先地位。公司計劃於今年底前開始向合資格專業投資者推廣虛擬資產結構性產品，並為通過公司平台持有穩定幣的客戶提供指定產品和服務，助客戶賺取額外收益。
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