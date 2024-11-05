泰國掀買金熱 第三季銷量再升11%

金價近期屢創新高，全球各地均上演淘金熱潮，就連泰國也不例外。世界黃金協會（WGC）指出，泰國已經連續兩季成為東盟黃金銷量增速最高的國家，第三季按年再升11%，達14.4噸，同時對金條和金幣的需求亦升15%至12.1噸，可見這個東南亞國家對黃金的需求不下於一眾經濟強國。

世界黃金協會亞太區負責人范少凱解釋，泰國買金熱潮背後有多項因素推動，包括泰國政府在第三季度末推出了「數碼錢包」計劃，通過發放現金刺激當地經濟，繼而推高對黃金的需求。另其他刺激原因包括地緣政治緊張、國內政治經濟波動，以及市場對金價上漲的普遍預期。此外，投資者「怕走寶」的心態，也是推升黃金需求的重要助力。

央行行長遴選押後 泰銖揚 至於昔日是亞洲金融風暴源頭的泰國，當地央行昨日押後行長遴選會議至下周一（11日）。助理行長在聲明表示，因為他們需要更多時間仔細「考慮各種選項」。泰銖兌每美元昨日一度抽升0.7%，報33.72，折合每港元兌4.36泰銖。

泰國央行之所以出現「換人風暴」，緣於現任行長塞塔浦將於明年退休，而泰國政府則推動曾經任職財長的吉迪拉接棒，惟由於他多次批評現屆央行的貨幣政策行徑，所以由前監管人士和退休官員組成的遴選小組，要求財政部考慮更換提名人吉迪拉。泰國財政部長皮猜強調，如果需要「推動國家前進並取悅所有人」，他願意提議一位新候選人。

OPEC+同意推遲石油增產 油價消息方面，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，原因是中國需求不彰且美國原油供應大增，加上據報伊朗計劃對以色列發動攻擊，刺激國際油價反彈，紐約期油和布蘭特期油周一均曾升逾2%，每桶報71.27美元和74.84美元。

據悉，OPEC+部長將於12月1日舉行全體會議，決定明年政策。國際能源機構（IEA）早前估計，就算OPEC+不增產，全球石油市場明年仍面臨供應過剩。投資大行花旗和摩通預期，油價到明年將跌至每桶60美元。