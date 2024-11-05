聯儲線人放風減息

預告本周降0.25厘 美匯指數低見103 美國大選結果固然重要，但觀乎過去美股的歷史走勢，無論政局變化如何，對股票市場的影響都是短暫而且有限的。相反，聯儲局的貨幣政策周期影響遠遠大於政治，而在香港時間本周五清晨，聯儲局亦將公布新一次議息會議結果，並且已透過傳聲筒提前對外「放風」，預告將減息0.25厘，似乎打算按部就班地推進減息大計。美匯指數周一曾挫0.62%，低見103.63，市場亦開始消化新的利率走勢預期。

聯儲局在議息會議開始之前為緘默期，所有官員均不能公開評論貨幣政策。然而，該局多年來有一項不成文的傳統，就是透過新聞媒體作為「中間人」事先傳遞貨幣政策的取態，好讓市場提前準備。根據現任「聯儲局線人」、美國記者Nick Timiraos的文章，當局將於本周再減息0.25厘，但對於最終利率要回落到甚麼水平卻仍然充滿懸念。

美債息跌穿4.3厘 道指低開 值得留意的是，Timiraos還提到，聯儲局官員希望避免成為焦點，所以宣布利率決議的日期較平時的推遲了一日至周四（香港時間周五），並且希望保持政治獨立的形象。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具則顯示，市場基本上已排除了本周不減息的可能，但下月仍有17.9%機率不減息。

加拿大皇家銀行財富管理高級投資策略師段乃榕表示，相比起誰人入主白宮，美國的貨幣政策與經濟周期對股市的影響反而更大。以特朗普上一次的任期為例，儘管他支持放寬銀行監管、對傳統石油行業更友好，但由於當時利率環境及經濟等因素，這兩個行業反而跑輸大市。

10年期美債孳息率跌穿4.3厘，低見4.281厘。美股3大指數周一早段受壓，道指曾跌201點，報41,850點；標指跌20點，報5,708點；納指跌127點，報18,112點。另外，美國9月工廠訂單按月跌0.5%，符合預期。

展望未來，安盛投資管理預期今明兩年美國的經濟增長分別為2.7%及2%，而通脹將會逐回落。安盛核心投資部投資總監Chris Iggo表示，人工智能（AI）作為投資主題，能夠不受美國選舉等因素影響，並且將普及至各個行業。他估計，未來數年內AI相關的投資仍專注如數據中心、半導體等基礎建設方面，一旦此階段結束，未來將看到更多元化的投資機會。

債市方面，安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示，短期內，由於美國的寬鬆貨幣政策周期已經展開，而長期債券仍面臨巨額財政赤字以及大選後通脹前景不明朗的挑戰，故「我們傾向為美國收益率曲線的陡峭化做部署」，即看好短期債券而相對看淡長期債券（短息下跌而長息上升，使得債息曲線變得傾斜）。

傳印度央行隨時入市托匯 另外，有傳印度央行已預備好應對美國大選結果可能引發的外匯市場波動，準備隨時入市托匯，特別是如果共和黨候選人、前總統特朗普當選，或刺激美元飆升，有機會導致印度盧比大幅貶值而致資金外流。

美匯指數近月表現