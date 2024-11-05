百勝中國上季多賺21% 收入破頂
在內地經營肯德基及必勝客等餐廳的百勝中國(09987)第三季多賺21.72%，純利2.97億美元（約23.16億港元）；經調整每股盈利0.77美元，好過市場預期的0.66美元，季度現金股息每股派0.16美元，比去年同期多23.07%。同時，集團計劃提高股東回饋，在2024至2026年間將回饋金額從30億美元提高至45億美元。昨日該企股價績前已收升4.88%，報360.62元。
提高3年股東回饋額50%
今年首9個月累計，集團向股東回饋達創紀錄的12.4億美元，接近去年同期的3倍，包括10.6億美元的股票回購以及1.87億美元的現金股息。百勝中國首席執行官屈翠容昨於業績公告指，基於對自身現金生成能力的信心，集團計劃把3年股東回饋總額提高50%。
龐大信心應來自上季強勁業績，第三季集團收入達30.71億美元，創歷史季度新高，按年增5.38%，按季轉升52.48%；經營利潤按年及按季也分別上漲14.86%及40.53%，受惠穩健的餐廳利潤率和管理費用減少，經營利潤率亦錄12.1%。
屈翠容續指，上季可比口徑的餐廳利潤率亦實現按年增長，並連續7個季度實現同店交易量增長，同店銷售額達去年同期的97%，較第二季度的96%有所提升。言下之意，第三季同店銷售額比去年同期下跌3%，當中肯德基略挫2%，必勝客下滑6%，但均較第二季的3%及8%跌幅收窄。
集團的今財年目標與前期披露保持不變，如淨新增約1,500至1,700家門店，截至9月底止，門店總數共15,861家，肯德基及必勝客門店數各佔11,283家及3,606家，上季整體淨新增438家門店，涉及加盟店淨新增145家，佔比33%。集團正加快加盟店的擴張步伐，預計未來數年肯德基的淨新增門店中，加盟店的比例將逐步提升到40至50%，必勝客則提升至20到30%。
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