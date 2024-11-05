市道弱 LVMH北京旗艦店傳延至明年開業

內地經濟景氣未振，居民消費態度審慎，就連外國奢侈品品牌都要放慢在華擴展步伐。外媒報道，法國奢侈品牌LV母公司LVMH的行政總裁伯納德（Bernard Arnault）去年6月訪問中國，參觀本預期於今年上半年在北京開設5層樓高旗艦店場地，惟一年多後的今日，這幢建築仍未竣工，消息指最遲可能延至明年才開業。

奢侈品業市值累失1.9萬億 事實上，縱使疫情過去，但內地的消費市道未見大改善，奢侈品需求更在萎縮，導致自3月以來這些品牌市值蒸發約2,510億美元（約1.95萬億港元）。顧問公司Digital Luxury Group稱，經過多年的高速增長，中國奢侈品市場今年預計將萎縮15%。

其他奢侈品品牌消息方面，Burberry歐股昨日早段曾升8%，消息指意大利奢侈品品牌盟可睞（Moncler）擬向Burberry提購。

報告又指，該股上半年經營槓桿表現略為遜色，相信是因管理層着重於增長，因此期內對營銷、製造及IT基建仍加強投入所致，或限制EBIT利潤率的擴張空間；已將該股今、明年銷售額分別上調1%及2%，目標價從60.8元上調至64.3元，維持「中性」評級。該股昨日收報58.2元，無升跌。