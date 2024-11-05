市道弱 LVMH北京旗艦店傳延至明年開業
內地經濟景氣未振，居民消費態度審慎，就連外國奢侈品品牌都要放慢在華擴展步伐。外媒報道，法國奢侈品牌LV母公司LVMH的行政總裁伯納德（Bernard Arnault）去年6月訪問中國，參觀本預期於今年上半年在北京開設5層樓高旗艦店場地，惟一年多後的今日，這幢建築仍未竣工，消息指最遲可能延至明年才開業。
LVMH在北京的旗艦店位於太古地產(01972)所經營的商場內，鄰近兩幢建築已租給LVMH旗下Dior及Tiffany，但開業時間尚未清楚。外媒引述太古發言人指，LVMH門店的工程正按計劃進行，該品牌於9月在該商場開設一家臨時門店，同時旗艦店的工程也正進行中。
奢侈品業市值累失1.9萬億
事實上，縱使疫情過去，但內地的消費市道未見大改善，奢侈品需求更在萎縮，導致自3月以來這些品牌市值蒸發約2,510億美元（約1.95萬億港元）。顧問公司Digital Luxury Group稱，經過多年的高速增長，中國奢侈品市場今年預計將萎縮15%。
其他奢侈品品牌消息方面，Burberry歐股昨日早段曾升8%，消息指意大利奢侈品品牌盟可睞（Moncler）擬向Burberry提購。
花旗調升普拉達目標價
此外，花旗的研究報告指出，以固定匯率計，普拉達(01913)第三季收入按年增長18%，首3季增速亦達17%，增長步伐超越同業，預測今年除息、稅前利潤（EBIT）及每股盈利可增長20%，下半年利潤率前景向好。
報告又指，該股上半年經營槓桿表現略為遜色，相信是因管理層着重於增長，因此期內對營銷、製造及IT基建仍加強投入所致，或限制EBIT利潤率的擴張空間；已將該股今、明年銷售額分別上調1%及2%，目標價從60.8元上調至64.3元，維持「中性」評級。該股昨日收報58.2元，無升跌。
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