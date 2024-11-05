洲際航天擬發債撲水一億

值得留意的是，本次債券的年息率為10厘，相較目前銀行最優惠利率（又稱P息）5.625至5.875厘高逾4厘，或顯示該公司須以較高利息始有機會取得融資。

債券年期為一年，倘公司未能如期支付其在債券項下的任何應付款項，則逾期款項應自到期日次日起直至實際支付逾期款項之日期止按18%的簡單年利率計息。債券雖然可以轉讓，但公司沒有申請其在聯交所上市買賣。

上月大折讓配股集資 假設悉數配售，估計可獲淨額約8,980萬元，擬用作一般營運資金及一般企業用途，或未來可能進行的投資。事實上，上月18日公司就曾以折讓約18.54%的每股配售價1.23元，向陳立忠及劉壽堂合共配售約7,152.4萬股，淨籌8,714萬元，也是用於一般營運資金。

洲際航天長期虧損，加上董事頻繁「跳船」，股價曾於9月瀉至0.48元，比去年底收市價瀉逾85%。就算近日回升使其有機會「抽水」，本年以來跌幅仍超過55%。

文壹川