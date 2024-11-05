A股越3300關 人幣3周高

兌每美元曾升破7.09 每百港元兌91.17 牽引全球經貿市場的關鍵一周開啟，A股周一迎來反彈，人民幣在岸及離岸價更逆轉上周跌勢，離岸價昨日午後一度彈升逾500點子，與在岸價雙雙高見7.0868兌每美元，前者連破7.11、7.1以至7.09算共3個阻力關口，重上3周以來高位。分析指，人民幣匯率在美國總統大選結果出爐前或將以雙向波動為主。

現時美國大選兩名候選人仍難分勝負，惟美元匯率已抵抗不了回吐勢頭。即使昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1203，比上周五下調68點子，但在岸價仍高開逾200點子，隨着押注特朗普獲勝的市場投資者信心逆轉，午後人民幣等非美貨幣大升，在岸及離岸價均創10月15日來即市高位，每百港元兌約91.17元（人民幣‧下同）；直至昨午4時30分，在岸價收報7.0974，比上周五下午收市上漲276點子。

擬審議增地方債限額置換方案 加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan預計，共和黨總統候選人特朗普大獲全勝的情況下，美元或進一步上漲，如果特朗普在獲勝後繼續其保護主義言論，人民幣可能再次下試7.35前期低位。

除外圍消息，中國延至11月舉行的重大會議擬審議國務院有關增加地方債務限額置換存量隱性債務的提請議案，惟官方會否提出一個巨大財政支持金額仍屬未知數。部分市場人士認為，中國通過大規模財政支持助穩經濟和緩解金融風險，料會有效緩和人民幣波動性。

券商光大證券指，考慮到內地政策的重要觀測時點，與美國大選結果可能重疊，透過內生動力對沖外部波動的可能性較大，從而為內地風險資產提供一定安全墊，也為人民幣匯率穩定提供支撐。中銀證券全球首席經濟學家管濤亦指，上月行情證實其人民幣匯率雙向波動的看法。

巡視組進駐7部門盯國策落實 目前內地政府將緊盯各部門落實政策、達到提質增效目標。官媒指，15個中央巡視組近日陸續開始進駐被巡視單位，開展為期約兩個月的常規巡視。目前，中央巡視組已進駐7家單位，包括文旅部、國家文物局等。國務院國資委黨委昨亦召開擴大會議，要求落實各項政策措施，打好穩增長「組合拳」，確保中央企業全年改革發展目標任務完成，全力為穩預期、強信心、促發展作出積極貢獻。

為便利國際資金布局A股資產，上周中國證監等部門已放寬外國投資者對A股公司的戰略投資門檻，明顯順應資金流向的趨勢。外資投行高盛近日發布全球資金流向報告顯示，在截至10月30日的4周內，全球資金合計淨流入股票市場636.28億美元。其中，內地股市獲得243.85億美元淨流入。

雖然滬深兩市昨日主板成交比上周五縮量24%至1.69萬億元，中國人民銀行亦僅進行173億元的7天期逆回購，再淨回籠2,243億元，連續4個交易日「收水」，但滬綜指昨日尾市愈升愈有，更一舉收復3,300點大關，收升1.17%，報3,310點；深成指及深圳創業板指數分別收漲1.99%及2.93%。

離岸人民幣年內走勢