公司遷冊制研明年上半年面世

財經事務及庫務局官員昨日於立法會財經事務委員會會議上表示，年內會向立法會提交修訂條例草案，引入公司遷冊機制，將視乎通過條例草案的進度，計劃明年上半年推出。

財庫局又建議，保留兩個首長級有時限職位，負責推展與公司註冊、放債人、信託、會計專業、金融科技、企業清盤和個人破產等相關的政策措施及法例，由2026年1月1日起為期3年，將於到期撤銷，而相關職位負責多項重要政策措施，包括年內向立法會提交修訂條例草案，引入公司遷冊機制。

另該局建議重新開設一個首長級有時限職位，負責推展與強積金及人口普查等相關的政策措施及法例，由財委會批准起為期3年，將於到期撤銷。

同場的金管局副總裁阮國恒提及，截至今年6月底的第二季，銀行業特定分類貸款比率升至1.89%，預期仍有上升壓力，但認為相關數字非很需要擔憂，因由監管角度出發，最主要看銀行撥備覆蓋是否足夠，若計及抵押品變現價值，有關比率達150%，認為風險可控，金管局會確保銀行風險管理到位。

傳無抵押私貸設冷靜期 有消息指金管局擬要求銀行為無抵押消費信貸產品，提供至少7日冷靜期，流程是客戶可以在冷靜期內隨時取消貸款，全額歸還貸款給銀行，不須繳付任何手續費等費用，據報暫定明年6月底前落實。

阮國恒早前表明，網上銀行服務愈趨普遍，市民透過電子渠道獲取銀行服務比例上升，金管局會檢視就銀行客戶決定借無抵押私人貸款時，會否向客戶提供額外保障。