大快活預警半年純利挫六成

大摩看淡收租股

香港上周公布的9月零售銷貨值按年跌6.9%，雖然跌幅較8月時的10%收窄，且稍好於投資銀行摩根士丹利的預期，但該行指出，奢侈品的消費成重災區，同時網上零售佔比上升，零售租賃佔比較多的收租股持續受影響。