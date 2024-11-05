大快活預警半年純利挫六成
港人北上消費潮持續，連本地老牌連鎖快餐品牌餐飲股大快活集團(00052)也發盈警，公司預期截至今年9月底止半年純利將較去年同期的3,630萬元跌50至60%，主要歸因於本港居民北上消費趨勢持續、中、港兩地消費降級，且期間關閉表現未達標的店舖導致相關費用及減值撥備較去年同期增加。
大摩看淡收租股
香港上周公布的9月零售銷貨值按年跌6.9%，雖然跌幅較8月時的10%收窄，且稍好於投資銀行摩根士丹利的預期，但該行指出，奢侈品的消費成重災區，同時網上零售佔比上升，零售租賃佔比較多的收租股持續受影響。
然而，該行給予領展投資評級「增持」，目標價41元，主因美國潛在擴大減息，暗示領展的分派回報率相較10年期美國國庫券息差擴大，加上低利率有利公司減少利息支出，可推動每股分派上升。
領展明天公布中期業績，瑞銀認為，受融資成本上升及盈利率下跌影響，料領展中期每單位分派按年跌3%至1.26元，低於市場預期的1.3元。該行給予領展「中性」評級，目標價38元。該基金昨日收升0.54%至36.6元。
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