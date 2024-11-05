港ETP申購贖回機制擬來年數碼化

推動二級市場活動 他表示，該項優化措施是港交所不斷致力提升旗下ETP生態圈吸引力和競爭力的其中一環，旨在取代現有的若干人手和紙本作業，簡化ETP的申購及贖回流程，從而推動ETP二級市場（即一般投資者交易的公開市場）活動。不過，有關措施落實仍須待系統準備就緒及取得監管批准。

雖然一般散戶投資者只會接觸到ETP二級市場，即透過證券交易平台在公開市場買賣相關產品，但其實ETP發行商亦需要按照投資者的需求，去發行更多數量的新證券、或反過來贖回已發行的證券。這個過程一般會有市場莊家（Market Maker）參與，從而改善申購及贖回機制，有助於所有交易程序變得更順暢。

另外，他又提到，港交所近年一直致力推動ETP市場發展，落實的相應措施包括於2019年在香港採納國際中央證券存管機構結算模式（ICSD）；2020年實施新價位表及新持續報價莊家責任機制；以及2022年將ETF納入互聯互通合資格證券。