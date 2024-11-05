產經

港ETP申購贖回機制擬來年數碼化

Mesnard-Sense指，港交所不斷致力提升旗下ETP生態圈。 Mesnard-Sense指，港交所不斷致力提升旗下ETP生態圈。
Mesnard-Sense指，港交所不斷致力提升旗下ETP生態圈。
近年投資者對於交易所買賣產品（ETP）的興趣不斷提高。截至今年10月22日的數據顯示，作為交易所買賣基金（ETF）的盈富基金(02800)，甚至超越騰訊控股(00700)成為港股市場最活躍的證券，情況罕見。香港交易所(00388)交易所產品買賣主管Jean-Francois Mesnard-Sense透露了更多提升ETP吸引力的策略，包括計劃於明年透過網上平台將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化。
推動二級市場活動
他表示，該項優化措施是港交所不斷致力提升旗下ETP生態圈吸引力和競爭力的其中一環，旨在取代現有的若干人手和紙本作業，簡化ETP的申購及贖回流程，從而推動ETP二級市場（即一般投資者交易的公開市場）活動。不過，有關措施落實仍須待系統準備就緒及取得監管批准。
雖然一般散戶投資者只會接觸到ETP二級市場，即透過證券交易平台在公開市場買賣相關產品，但其實ETP發行商亦需要按照投資者的需求，去發行更多數量的新證券、或反過來贖回已發行的證券。這個過程一般會有市場莊家（Market Maker）參與，從而改善申購及贖回機制，有助於所有交易程序變得更順暢。
另外，他又提到，港交所近年一直致力推動ETP市場發展，落實的相應措施包括於2019年在香港採納國際中央證券存管機構結算模式（ICSD）；2020年實施新價位表及新持續報價莊家責任機制；以及2022年將ETF納入互聯互通合資格證券。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc