中資券商股炒上 申萬宏源飆11%

港股維持窄幅上落格局，恒生指數全日高低波幅187點，但受惠於傳聞內地官方重磅會議或會公布10萬億元人民幣救市措施，恒指全日收漲61點或0.3%，報20,567點；國企指數升24點至7,367點；科技指數升48點至4,532點。主板成交1,162億元，較上周五縮17.83%。

冀盡快推南向通人幣櫃台 內地官媒指，首批試點開展跨境理財通的券商正全力以赴，積極做好產品供應、系統升級等多方面準備，以確保業務順利開展。

內地引外資，港股則冀引入更多北水。金管局總裁余偉文表示，在股票通南向通引入人民幣櫃台的政策「已開綠燈」，目前內地與香港交易所正進行技術性對接，需要一點時間，期望能盡快落實，有助增加市場流動性，因此亦要做好風險管理工具，例如已推出市場的互換通，下一步期望國債期貨落實，令投資者能放心投入市場。

他又指，當局很積極與中東方面聯繫，因為見到商機很大，一個月前去卡塔爾，下午會去沙特阿拉伯，指出局方聯繫點較多是一些央行和主權基金，而沙特和阿聯酋央行稍後時間亦會有回訪。

分析員指，本周有多間央行議息，加上美國大選等重要事件，方向未明，投資者宜採觀望策略，炒股不炒市。

申萬宏源近日股價