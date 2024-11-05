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中資券商股炒上 申萬宏源飆11%

港股昨日表現牛皮，成交額減少。（中新社圖片） 港股昨日表現牛皮，成交額減少。（中新社圖片）
港股昨日表現牛皮，成交額減少。（中新社圖片）
港股維持窄幅上落格局，恒生指數全日高低波幅187點，但受惠於傳聞內地官方重磅會議或會公布10萬億元人民幣救市措施，恒指全日收漲61點或0.3%，報20,567點；國企指數升24點至7,367點；科技指數升48點至4,532點。主板成交1,162億元，較上周五縮17.83%。
在多重利好之下，中資券商集體跑出，當中申萬宏源(06806)大升11.38%，中信建投(06066)、中國銀河(06881)分別漲6.45%和5.95%；中信証券(06030)、中金公司(03908)升5.41%和4.38%。消息面上，上周內地放寬外國投資者對上市公司戰略投資門檻，當局亦批准內地14家證券公司成為首批試點參與「跨境理財通」的證券公司。這些都無疑是引入外資活水之策。
冀盡快推南向通人幣櫃台
內地官媒指，首批試點開展跨境理財通的券商正全力以赴，積極做好產品供應、系統升級等多方面準備，以確保業務順利開展。
內地引外資，港股則冀引入更多北水。金管局總裁余偉文表示，在股票通南向通引入人民幣櫃台的政策「已開綠燈」，目前內地與香港交易所正進行技術性對接，需要一點時間，期望能盡快落實，有助增加市場流動性，因此亦要做好風險管理工具，例如已推出市場的互換通，下一步期望國債期貨落實，令投資者能放心投入市場。
他又指，當局很積極與中東方面聯繫，因為見到商機很大，一個月前去卡塔爾，下午會去沙特阿拉伯，指出局方聯繫點較多是一些央行和主權基金，而沙特和阿聯酋央行稍後時間亦會有回訪。
攜程升逾4% 獲大行唱好
內地旅遊平台股亦見做好，攜程集團(09961)漲4.79%，美股盤前亦漲2.8%；同程旅行(00780)升3.43%。內地上周宣布擴大免簽國家數目，摩根士丹利認為有助推動境內遊，而攜程作為行業領導者，預料會受惠，該行維持攜程美股「增持」投資評級。
至於異動股方面，達成復牌指引的萬威國際(00167)昨日復牌曾暴漲1.83倍，全日收升1.11倍至3.8仙，成交額不足800萬元。友寶在線(02429)上市屆滿一年大量股份解禁，昨日挫53.52%至5.01元，為上市後新低。
分析員指，本周有多間央行議息，加上美國大選等重要事件，方向未明，投資者宜採觀望策略，炒股不炒市。
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