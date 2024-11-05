余偉文：負資產拖欠率仍低 風險可控

本港第三季負資產宗數按季反彈，9月底止負資產住宅按揭貸款上升至逾4萬宗，短短3個月再添過萬宗兼創逾廿年新高，其中無抵押部分的金額亦按季升58%至近158億元。金管局總裁余偉文昨日回應稱，負資產宗數上升是因為樓價下跌，而相較負資產數據，更重要的是其還款能力，目前拖欠率只有0.13%，一般按揭是0.1%，即使是負資產壞帳率亦僅0.13%，屬於偏低水平，反映業主還款能力仍然高企，趨勢亦可控。

他並稱，九成按揭貸款者為按保客戶，按證公司有嚴謹審核要求，貸款人還款能力高，加上10月樓市氣氛轉好，樓價穩定。

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料，今年10月份現樓按揭宗數為3,933宗，按月減少10宗，連跌3個月，創5個月新低；按年則減少1,017宗或20.5%。同月樓花按揭宗數為548宗，按月減少20宗，按年則增加463宗或5.44倍。今年首10個月現樓按揭宗數43,240宗，按年跌22,355宗，自2001年有紀錄以來的首10個月新低；同期樓花按揭宗數為3,606宗，按年增2,255宗。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10月份受SEASONS PLACE及NOVO LAND等新盤買家上會帶動，使樓花按揭仍然企穩；而隨着本港銀行減息，政府多項樓按政策出台，市場氣氛轉趨積極，發展商亦加快推盤步伐，料交投回穩下，現樓按揭數字有望止跌回穩。

百分百擔保貸款拖欠惡化 余提到，中小企百分百擔保貸款推出目的，旨在幫助中小企在疫情間維持營運，不過在疫情過後，本地消費模式有所改變，某些行業依然受壓，所以仍有拖欠還款的情況，目前拖欠比率慢慢增加至10.3%，呈上升趨勢，惟強調風險仍可控，當局會謹慎監察，期望隨着經濟好轉，壞帳率處於可控水平。

該局又指，自從按證保險公司8月起容許合資格業主將自住物業出租後，截至10月15日，已批出288宗個案，只有少數申請因為不符合資格而未獲批。