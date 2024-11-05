外匯基金上季轉盈

投資收入1146億 未來不明朗因素交織 正當港政財政赤字連年，在在需財之際，香港金融管理局昨日公布，外匯基金今年第三季投資收入1,146億元，按年轉虧為盈，且各分項均錄得正回報；首9個月投資收入2,247億元，接近去年全年的2,260億元水平，總算封了蝕本門，兼令財政儲備有進帳。金管局總裁余偉文表示，展望今季仍有不少不明朗因素和變數，包括美國減息步伐及總統大選、俄烏及中東地緣政治因素、內地當局刺激經濟政策等，當局會小心監察，冀在投資收入盡量取得好成績。

季內，外匯基金投資港股收入219億元，按季增加1.46倍；其他股票及債券收益分別為182億元及664億元。外匯投資則扭轉上半年的虧損，轉賺81億元。支付予財政儲備的款項為30億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為38億元。余強調，外匯基金會採取防禦性、靈活及機動性投資取態，繼續長期多元化及分散投資。

有立法會議員關注，外匯基金能否撥出更多的款項予港府財政，余偉文於財經事務委員會上回應指，現時外匯基金按6年平均回報率向政府派息，若在收入理想時貿然增加金額，收益不佳時則會無以為繼。

本地經濟方面，余認為，美國減息及內地提振經濟措施對香港經濟有正面作用，但經濟前景依然面對地緣政治局勢等諸多不確定因素；加上本地各行業表現不一，出口相對穩定，惟消費模式改變導致零售仍然受壓，希望隨着息口回落對香港經濟有提振作用。

首9月本地總存款升5.8% 雖然環球已步入減息周期，但他預期，短期港元拆息仍會受季節性因素和資本市場活動所影響，處於較高水平。不過，利率非影響樓市發展的唯一因素，要考慮包括房屋供求等因素，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應該要小心考慮及管理風險。

近期股市氣氛回暖，對港元需求上升，首9個月香港總存款上升5.8%，港元存款上升2.5%，未見資金離開，10月份更見資金明顯流入。

數字銀行達政策目標 香港虛擬銀行早前更名為數字銀行，金管局副總裁阮國恒稱，截至今年6月底，各數字銀行客戶總數、存款額、貸款額及營運收入均穩步上升；雖然8家銀行仍未取得全年收支平衡，但總體來說發展步伐健康，認為已達到最初的政策目標。

另外，金管局上月修訂《數字銀行的認可》指引，其中數字銀行可開設符合《銀行業條例》所述的本地分行，亦可設立本地辦事處，不再有數字銀行主要從事零售銀行業務（包括中小企業務）的限制。

逾120機構參與金融峰會 金管局副總裁陳維民提到，將於本月中舉行的國際金融領袖投資峰會反應非常不錯，將有超過120家全球頂尖金融機構參與，當中逾100位為集團主席或行政總裁來港參會，並指會爭取今年底向立法會提交關於穩定幣的條例草案。

外匯基金表現 外匯基金近季投資表現