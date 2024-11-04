券商睇市：港股受多項內外因素左右

11月環球政經重要事件眾多，市場波動性料將加大。美國周二舉行總統大選，搖擺州份民調及博彩公司賠率顯示特朗普佔上風，市場押注共和黨全勝。不過，投資者宜留意最後選舉結果，若然雙方票數接近，其中一方提出異議，引發法律糾紛，僵局情況或會觸發市況調整。另外，美國聯儲局於大選後舉行議息會議，最終減息幅度將影響美匯指數及美債息走勢。

港股方面，市場觀望11月初內地重要會議，有報道指內地考慮批准未來幾年發行逾10萬億元人民幣債券，以提振經濟，報道並提出若特朗普勝選，內地或宣布更強而有力的財政刺激方案。故此，投資者一方面管理有關特朗普上場，潛在中美關係惡化的風險；另一方面須留意內地穩增長政策力度、經濟及企業盈利改善進展。

內地救市措施須持續發力 由於穩增長政策傳導需時，投資者的預期回暖觸發首階段估值修復，現已進入觀察及驗證期。恒生指數進一步上升空間視乎穩增長政策力度能否使經濟持續好轉，帶動長線資金回流。就目前已公布季績的企業而言，第三季業績普遍續受宏觀經濟影響，但第四季初經營環境略有好轉，後續關注復甦勢頭的持續性，恒指短線阻力仍見於21,000點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士）