宏觀剖析：靈活布局債券迎減息

美國聯儲局在9月減息後，美國10年期國債孳息率實際上有所回升。雖然預期未來數月全球孳息率將逐漸下降，但預計在此過程中將持續出現波動。在當前環境下，宜及早擬定投資策略。

現時仍然手持現金的投資者可能會錯過高收益債券所提供的每日收益，以及隨着孳息率下降而可能發生的價格上漲。事實上，相信當前環境是比過去配置更多固定收益部署的良機。投資者可考慮延長投資組合的存續期或對利率的敏感度，隨着利率下降，存續期使投資組合受益。政府債券是最純粹的存續期來源，也提供充足的流動性，有助於抵銷股市波動。

抗通脹債券仍具吸引力 隨着央行的政策時間表和方向逐漸走向分歧，不僅全球的特殊投資機會增加，在不同利率和商業周期中分散投資的優勢也更加明顯。現在不是迴避或減持信用債券的時候，儘管息差偏小，信用債券敏感資產的孳息率仍接近歷史高位。企業的基本因素仍然處於相對良好狀態，利率下降應有助於緩解企業發行人的再融資壓力。

政府債券和信用債券在當今的投資組合中可以發揮作用。最有效的策略之一是將政府債券和其他利率敏感型資產配以增長為主的信用債券資產，整合在動態管理的投資組合中；此做法有助於降低預測（增長較弱）以外的風險，例如極端通脹的回歸或經濟崩塌。

鑑於未來通脹飆升的風險增加、通脹的腐蝕作用以及預防通脹的可行性，投資者應考慮增加對通脹相關策略的配置。根據分析，預防通脹的策略如美國抗通脹債券，目前價格具吸引力。

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