匯通天下：日圓中線醞釀升值潛力

明天美國總統選舉勢成焦點，但對美元的支持作用料開始減退。上周美匯指數已未能企穩104.4水平並跌至103.9左右，而即使特朗普當選以及共和黨掌控參眾兩院，預期對美元的利好作用或約5%。受特朗普選情升溫推動，美匯指數已由9月27日低位100.381升近4%至最高104.43，升幅應已反映大部分特朗普勝選的潛在利好因素，美元或在特朗普正式當選時稍為上揚，但潛在上升空間已不多。

澳元或受惠央行推遲減息 若特朗普勝選加上共和黨掌控參眾兩院，澳元兌美元或先跌至0.65左右，因市場或擔心未來會加大對中國貿易限制，並拖累澳元表現，但澳元其後反彈機會亦較大，始終澳洲是少數可能不受美國直接關稅威脅的經濟體之一。若澳洲國內經濟活動繼續優於預期，澳洲央行推遲首次減息的機會亦將增加。

現時維持澳洲央行明年2月才首次減息的預測，澳洲央行「鷹」派立場與聯儲局減息，或令澳元利率在明年第二季開始高於美國政策利率。因此，若澳元跌穿0.65水平，屆時低吸澳元的風險回報平衡會較吸引。

倘若賀錦麗勝選，美元或明顯跑輸澳元、離岸人民幣、日圓和英鎊。理由是關稅溢價利好美元作用消退，而聯儲局減息預期升溫限制美債孳息率升勢，令美元缺乏高息支持，以及利好亞洲貨幣的季節性因素，均可能導致美匯指數迅速回落至9月下旬低位的100.5，中線甚至可能跌到低於100水平。

上周日圓兌每美元的跌勢限制在154水平，符合早前較難跌破155的預期。日圓除受惠日本央行貨幣政策正常化外，市場對日圓需求上升亦是中線推動日圓升值的要素。企業收購合併活動亦似由過去日企收購外企逆轉，最新流入日本的海外直接投資規模已由今年中低位升至近3,000億日圓，而流出日本的海外直接投資亦由今年中高位約2.5億日圓開始減少，趨勢持續或增加日圓需求。

日企提升對沖比率撐匯價 另一個增加日圓需求的動力，或來自日本主要壽險企業的外匯對沖比率回升。日企需要沽日圓買外幣以投資海外資產，企業可選擇同時沽美元買日圓以對沖海外投資的外匯風險，但日企的外匯對沖比率由2018年峰值約60%，跌至最新約38%的12年低位。若日圓因貨幣政策正常化及外資增加收購日企而逐步升值，或不利日企把海外收益兌換成日圓的價值，預料日企會開始加快沽美元買日圓去提高對沖比率保障自身利益，有利日圓中線升值步伐。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪