拍賣消息：大埔私樓185萬推 貼近公屋

拍賣場湧現銀主放盤，由單幢樓、大型屋苑，以至半新盤都有，大埔逾300方呎私樓以「1字頭」推拍，呎價約5,600元，貼近同區公屋價。

環亞物業拍賣明日將推出約63項物業，銀主盤包括該區宏基大廈高層C室，實用面積約330方呎，兩房間隔，設有電梯，開價185萬元，呎價約5,606元。項目銀行估價約290萬元，開價低約105萬元或約36.2%。事實上，鄰近公屋太和邨上月一個實用面積約349方呎的低層戶，於未補價第二市場以約163萬元易手。

同場推拍天水圍栢慧豪廷8座高層A室，開拍價440萬元，呎價約8,627元。單位銀行網上估值約512萬元，開價低約72萬元或約14.1%。該物業原業主於2015年以約453萬元買入。

黃埔新邨銀主盤嗌380萬 此外，忠誠拍賣本周三推出約22項物業，亦有不少銀主盤。紅磡黃埔新邨A座低層1室，實用面積約442方呎，兩房設計，推拍價380萬元，呎價約8,597元。該物業銀行估價約456萬元，開價低約76萬元或約16.7%。

另一個同類住宅為啟德THE HENLEY III的3B座高層F室開放式戶，開價360萬元，呎價約15,721元。原業主近3年前以約627萬元購入，拍賣價低約267萬元或約42.6%。