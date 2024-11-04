二手淡靜：六成藍籌盤周末零成交 3個月最多

樓市購買力經過一輪消耗後，二手交投明顯回軟。代理指出，10大屋苑於過去周六、日錄7宗成交，按周下跌約46.2%，零成交屋苑增至6個，為8月中後近3個月最多。

過去兩日未聞買賣屋苑涵蓋港島、九龍及新界，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及東涌映灣園。

而期內成交主要來自天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城，分別錄3宗及兩宗買賣。中原趙鴻運表示，太古城翠榕閣中層G室套三房單位，累減278萬元，以1,722萬元售出，呎價約16,966元。

尚悅兩年半蝕204萬 交投回落，樓價亦繼續下挫，部分持貨年期較短的業主，選擇止蝕沽貨。美聯鄧涇渭稱，元朗尚悅10座中層G室，實用面積約440方呎，減價約14萬元，以約436萬元售出，呎價約9,909元。原業主於2022年2月以約640萬元入市，持貨逾兩年半帳面勁蝕約204萬元，蝕幅約31.9%。

此外，市區中價樓連錄損手成交，消息指出，九龍站擎天半島於10月錄得10宗成交，有兩宗為蝕讓個案，包括6座高層H室，套三房間隔，上月底以約1,600萬元售出，呎價約21,136元。單位2020年9月購入價約2,040萬元，現貶值約440萬元或約21.6%。

利嘉閣甘尚德稱，西南九龍帝峯‧皇殿3座極高層C室，實用面積約760方呎，套三房設計，原叫價1,738萬元已屬蝕讓價，最終減至1,618萬元成交，呎價約21,289元。單位2021年3月至今貶值約160萬元。