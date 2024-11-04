新盤2100伙擬搶客
今月涉最少6項目 雲向提供765戶
發展商密集式推盤攻勢，有望延至11月。據統計，本月有至少6個樓盤部署出擊，合共逾2,100伙。規模最大為永泰地產(00369)旗下北區粉錦公路雲向，提供765伙，為同區近兩年首個全新供應。
位於粉錦公路663號的雲向，為一座樓高34層住宅大樓，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積196至868方呎，主打一房，佔全盤近六成，料以年輕上車客為目標客群。
該盤上月底已上載樓書，有望月內開售。資料顯示，北區對上推出的新盤，要數到恒基地產(00012)於2022年下半年推出的粉嶺北ONE INNOVALE系列，迄今沽出約97%單位，餘下部分單位亦已轉租。
多個市區單幢盤亦正醞釀出擊，宏安地產(01243)北角101 KINGS ROAD，涉及251伙，料周內上載樓書。樓盤距離港鐵炮台山站約一分半鐘步程，兩房單位佔約一半，相信迎合小家庭需求。
同時，新鴻基地產(00016)及會德豐地產聯手的何文田太子道西233號，為單幢式現樓項目，因伙數不多，估計以豪宅定位，發展商上月底預告，目標於月內開售。
DOUBLE COAST I套1.6億
至於已搶閘在本月初開售、由會地牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，過去周六首輪發售沽出18伙，包括招標沽出的4伙特色戶，套現共逾1.66億元。會地副主席兼常務董事黃光耀透露，成交包括「一客三食」個案，大手買家斥約2,817萬元購入3伙低座平台特色戶。
不過，整體新盤交投明顯降溫，過去周末兩日僅錄逾80宗一手成交，按周大減超過八成。其中，同樣位於啟德跑道區，由華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的澐璟昨沽兩伙，包括1座18樓A室，四房三套房連私人電梯大堂間隔，享維港海景，實用面積2,088方呎，成交價逾一億元，呎價約48,300元。
信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS的3座7樓C室兩房戶，實用面積772方呎，昨以2,140萬元售出，呎價約27,720元。
滙都I連沽4個兩房單位
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，昨單日連沽4伙兩房戶，涉額1,838.54萬元。最高售價及呎價為2座7樓B02室，以474.97萬元沽出，呎價約10,673元。
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