●曾連漲20年的白酒品牌「飛天茅台」今年價格屢傳插水。內媒從某電商平台注意到，在百億補貼和「雙11」大促銷的背景下，貴州茅台53度500毫升裝海外版飛天茅台跌破每瓶2,000元（人民幣‧下同）大關，來到1,983元，較今年「618購物節」還低，或顯示內地消費力疲弱。