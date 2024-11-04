簡訊一覽
●甘露國際(06836)於本月1日收到函件，內容為聯交所上市委員會已決定根據上市規則取消公司的上市地位。公司現正與專業顧問討論，考慮是否提交上市覆核委員會進行覆核。倘若在7個工作日不作出覆核，公司的最後上市日期為本月15日，18日上午9時正式除牌。其股份繼續停牌。
●碧桂園(02007)公布，蘇柏垣因工作調動而提出辭任執行董事職務，本月1日起生效，但維持在公司內的其他職務。杜友國因退休而辭任獨立非執行董事職務，同日生效。
●信達生物(01801)主席俞德超為唯一董事的實體，本來打算向公司開展海外業務的平台Fortvita注資2,050萬美元，取得該子企20.39%的股份，但公司考慮到股東「反饋及不同看法」決定煞停。不同看法可能是指股價在交易公布後下一交易日瀉逾12%。
●曾連漲20年的白酒品牌「飛天茅台」今年價格屢傳插水。內媒從某電商平台注意到，在百億補貼和「雙11」大促銷的背景下，貴州茅台53度500毫升裝海外版飛天茅台跌破每瓶2,000元（人民幣‧下同）大關，來到1,983元，較今年「618購物節」還低，或顯示內地消費力疲弱。
●浙江世寶(01057)公布，本月1日成功向中信銀行杭州經濟技術開發區支行申購第8次中信銀行理財產品，內容為匯率掛鈎人民幣結構性存款，認購金額3,500萬元人民幣乃是使用公司部分閒置募集資金。
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