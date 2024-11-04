英偉達踢走Intel躋身道指

早前拆細股份「方便大家炒」的美國晶片股龍頭英偉達（Nvidia），即將取代半導體傳統老店英特爾（Intel），成為道指成分股，周五開市前正式生效。英特爾除被搶走藍籌股地位外，其「老本行」電腦中央處理器（CPU）業務面臨英偉達的挑戰，形勢相當危急。

電腦CPU傳明年投產 英偉達打算拓展CPU業務一事，本身並非甚麼新消息。不過，近日有媒體披露英偉達電腦CPU業務大計的最新進展，可能會在明年開始投入生產，速度之快實在令人始料不及。據稱，英偉達將研發一款針對消費級個人電腦（PC）市場的arm架構CPU晶片。當然，這款CPU實際上應該是同時整合圖像處理器（GPU）的系統單晶片（SoC）。

另外，有傳英偉達同時正和聯發科技合作，為企業客戶設計另一款基於arm架構的SoC。值得留意的是，目前PC市場仍然以英特爾的x86架構CPU為主流。而arm架構在軟件支援、高效能任務表現方面，普遍仍落後於x86，但其能耗低的特色使得arm能夠在手提電腦市場上受用戶青睞。

英特爾此前試圖推動其GPU業務，甚至推出Intel Arc晶片，可惜成效不彰。如今英偉達反將一軍，恐怕本身已陷入經營困境的英特爾情況更是雪上加霜。

除英特爾被剔出道指外，陶氏化工（Dow）被油漆塗料公司Sherwin-Williams取代，後者與英偉達一同加入為道指成分股。

英偉達股價年內走勢