港搶攻高附加值晶片生產

主打第三代半導體 MRDI着重技術推廣 本港回歸初年「痛失中芯」後尚可享受內地經濟高速騰飛的紅利，但持續升級的中美科技戰驅使本港全速發展創新科技，港府於去年的《施政報告》提出成立香港微電子研發院（MRDI），聚焦第三代半導體。該院董事局主席陳正豪接受本報專訪時表示，本港有相關技術，MRDI會把它普及，縱使未必有條件大量生產，也可鑽研特色工藝，走高附加值路線。

他指，本港的大學有很出色的半導體研究團隊，也有不少初創企業，近年見歐洲科企有意在此設立研發團隊，但樽頸始終是無足夠市場規模和土地，所幸大灣區電子產業發達，近水樓台，「大學的科研團隊是『由零到一』，MRDI則『把一變成N』，N可以是幾十萬，但幾百萬就要找合作夥伴，即元朗的微電子中心（MEC）生產到一個階段便找大灣區或內地合作夥伴，以港產技術量產，更具成本效益地滿足龐大的終端需求。」

前景廣闊 投資成本較低 之所以選擇第三代半導體，主要是市場前景廣闊，且不必使用最尖端的設備，投資成本相對較低。「不是說把現時用硅（Si）造的晶片拔走，把第三代半導體晶片塞進去就成，整個系統得重新設計，我們有相應技術，MRDI有團隊把技術推廣給企業，鼓勵其更新迭代。」此外，第三代半導體是新事物，尚未有足夠長時間的數據證實其可靠性，MRDI會下功夫，建立相關數據和理論。

大幅降低電動車AI耗能 第三代半導體市場之所以前景廣闊，乃用上它會省電。以電動車為例，車底的電池是直流電（DC），摩打卻一向以交流電（AC）最有效率，可是直流電不會全部變成交流電，未能轉換的電會令部件發熱，如果從硅改用第三代半導體，這些轉換失敗的電力可以由兩成多減至2%，可以減少冷卻的部件，車體得以減輕，提高續航里程。

即使美國把香港列入尖端人工智能（AI）晶片技術的出口管制範圍，陳正豪指，第三代半導體的省電一樣能使本港受惠AI普及，「大家撳個掣用AI好輕鬆，但指令送去伺服器交畀AI模型運算一大輪再傳番畀你，過程會消耗好多電，搜尋引擎有AI同無，耗電差距起碼30倍。英偉達（Nvidia）顯示卡的功率是1,000瓦特（W），等於屋企部微波爐全天候長開，但伺服器講緊用幾千塊。」

就AI而言，第三代半導體一樣能提高交流電（電網）和直流電（伺服器）之間的轉換效益，降低冷卻成本，「如果AC轉DC全部改用第三代半導體，加加埋埋估計可以慳一半電。」此外，伺服器的標準電壓是48伏特（V），而晶片本身只是0.7伏特，直流電變壓有需要降低電力損失。

有條件作特色加工及出口 然而，要是廠房都設在內地，怎能把最多的附加值算進香港的本地生產總值（GDP）？他坦言，本港缺地，大量量產未必符合現實，但即使MEC的試產線月產能僅幾千塊晶圓，也有助科企研發特色工藝滿足新穎的性能，日後可以是內地廠房完成基本工序後再把晶圓運到本港作特色加工，並運用本港作為自由港的優勢，把產品銷往全球。

另外，陳正豪提到，本港創科一個可喜趨勢是大學理工科收生有所改善，但學生選科仍很大程度基於就業前景，推動產業發展就很重要。

新一份《施政報告》提出設立100億港元的「創科產業引導基金」，聚焦半導體與智能設備等5個範疇，他期望政府能持續加緊投資。

陳正豪簡介 2022年港星GDP構成