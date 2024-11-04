賀錦麗對華態度強硬 冀保領導地位

中國必然是特朗普重塑全球經貿的「開刀對象」，其4度點名中國、沒有點名俄羅斯的政綱提到「共和黨會撤銷中國的最惠國待遇，排除（從中國）進口關鍵商品，並制止中國收購美國房地產和產業」。賀錦麗的政綱長達82頁，比特朗普多66頁，但「Tariff」（關稅）僅出現5次（不計註解），而且全部是用來批評特朗普，跟特朗普威脅盟國都會被加徵關稅相比顯得「溫和理性」。

然而，正如很多批評者質疑，賀錦麗和拜登如果覺得特朗普的關稅糟糕、加重美國人生活負擔，為何在位那麼久都原封不動？

百億減稅谷戰略產業 實際上，她的外貿綱領寫道︰「賀錦麗副總統和沃爾茲州長（副手）會謀求與中國及其他全球範圍內的競爭者有公平競爭」，即推出一項名為「讓美國前進」的稅務優惠，把數以百億美元計的資金投向戰略產業，而「不會讓中國之類的外國令這些為我國工人和美國製造業的投資打折扣」。面對中國違反規則——採取不公平貿易手段，以人為低價、強制技術轉移、竊取技術所得的產品傾銷全球，賀錦麗和拜登不對中國讓步。

上述稅務優惠所針對的戰略產業，舉例而言包括低碳排放的鋼鐵、生物技術、人工智能（AI）數據中心，潔淨能源、重振美國半導體產業、航天科技、汽車等，目的是「美國不能在這些領域把領導地位讓予中國，危害我們的國家安全。」

內地難靠貶值抵銷關稅 由此可見，雖然冠以「邁向新里程」，賀錦麗的外貿和產業政策基本上是現屆政府的延續。賀錦麗力推其宣布的戰略產業之際，大和看好發電機公司GE Vernova，即原通用電氣（GE）的能源設備業務，上調目標價至336美元，比上周五收市高約10%，主要是市價未充分反映AI令用電需求急升，以及高毛利售後服務的收入佔比高於賣發電設備。

中資投行中金則稱，中國的經濟狀況比2018年中美貿易戰剛開打時候弱，因為當年內地房地產仍穩定，中游製造業亦沒有當前明顯的供過於求，換言之，現時中國經濟增長更倚賴外需，而且美國減息空間有限（中金測算10年期美國國債孳息率合理值在3.8至4厘），加上人民幣匯率在政策上的重要性，或約束中國通過匯率吸收關稅成本，而特朗普也可能「繼承」拜登政府對供應鏈重構的重視，就如同拜登在4年前「繼承」特朗普25%的關稅一樣，阻礙中國企業轉移貿易的通道。