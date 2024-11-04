特朗普經濟政策終極盤點

關稅填補減稅 復興美國製造 裁走無謂開支 主宰未來全球政經去向的美國大選周二舉行前夕，民調再起波瀾，但「特朗普交易」（Trump Trade）近日顯然復熾，如深圳A股「川大智勝」連日漲停版、資金別出心裁地湧入新加坡元期權博美元升值。下任總統能否施展「抱負」固然要看所屬政黨對國會兩院的控制權，但了解兩名候選人的政綱，仍為當前在金融市場趨吉避凶最必要的事。扼要而言，差異就是特朗普主張以徵收關稅為人民減稅。

罵特朗普搞砸經濟的人多的是，早前再有23名報稱無黨籍的諾貝爾經濟學獎得主（兩人是今年獲獎者，一人是美國財長耶倫的丈夫）發公開信宣稱「賀錦麗的經濟政策比特朗普好得多」。

不過，1968年賓州大學沃頓商學院經濟系畢業的特朗普說過，「也許我在沃頓學到最重要的一件事，就是不用太過在意學術認證。」退一步說，英媒最新民調顯示，對特朗普搞好經濟更有信心的受訪選民再度領先對手，現在再聽批評者的話已無助了解現實，更應該看的是其政綱本身。

就最被詬病的向所有進口商品加徵關稅而言，政綱列明「公平且對等（Reciprocal）的貿易協議」是其「打造史上最強經濟」的一環，而「特式經濟學」之「精粹中精粹」是「當外國廠商的關稅上升，施加在美國打工仔、家庭和企業的稅項就能降低」，亦配合他早前說「我讓美國製造復興的核心，是美國製造的企業利得稅（降至）15%」。

阿克曼激賞「加速增長」 姑勿論關稅能否填補種種被豁免的稅收，以及美國有沒有足夠的熟手技工重振製造業，右翼媒體霍士新聞的時事評論員沃特斯這樣總結為何要向歐洲貨加徵關稅：二戰後西歐百廢待興，華府開放美國市場助其復甦，換取他們攜手對抗蘇聯共產主義，可冷戰已成過去，現在西歐國家一邊向美國貨收關稅，一邊免關稅向美國出口；一邊讓美國納稅人出軍費，一邊花錢大搞福利。

市場暫時傾向認為連盟國都加徵關稅不過是逼使他們修訂對美貿易協議的策略，這裏主要涉及歐盟，即使上月有傳歐盟鎖定一堆可用來報復的美國商品，早前亦有傳歐盟想在他當選後派人「講數」，提出一些可大量向美國買的商品。

就「關稅推高通脹」一說，瑞銀一項針對中國企業的調查值得玩味，就是一旦被美國徵收60%關稅，42%受訪企業會減價，比得票率最高的選項「大舉拓展其他出口市場」僅低一個百分點，而29%受訪企業選擇的「把部分出口轉內銷」則有加劇國內產能過剩和通縮壓力之虞。

著名對沖基金經理阿克曼近日則於一個播客節目上解釋他為何支持特朗普。原因有很多，單就經濟而言，他在「如何解決國家債務」一節提到，「這有兩個辦法，一是削減開支，二是增加收入，但歸根究柢是提升債務背後資產的價值（比喻美國經濟和政府債務的關係），而特朗普的策略是令增長加速，方法是撤銷大量拖後腿的無理監管。」

特朗普在政綱開首的「擊敗通脹及迅速降低所有物價」，方法之一正是「削減昂貴且累贅的監管」，其餘4項是開發美國能源、抑制無謂聯邦開支、停止非法入境，以及「憑實力回復和平」（戰事導致通脹，降低地緣政治風險可降低商品價格）。阿克曼稱，「上次有總統候選人說砍掉聯邦政府的浪費是何時的事？」他亦認同特朗普所講降低藏於所有物價裏的能源成本。

賀錦麗︰億萬富豪等加稅 賀錦麗方面，市場相信如果她獲「升職」，目前美國經濟基本面（如減息步伐）會維持下去。她競選期間被問到經濟議題時不時被批評「答非所問」，對未變現資本利得稅的取態是未明，但足以動搖美股牛市的稅制勢確實有重大改變，事關她表明，不會向年收入低於40萬美元者加收一分錢的稅，但「億萬富豪」要「付他們該付的」（界線亦未明），上台就會把企業利息稅重新調高至28%，更打算將企業回購股份的稅率提高3倍，逼使他們把利潤用於投資，以提高生產力、推動美國經濟增長。

她又表明會「其計劃會改革國際稅制，務求把就業職位和利潤遷移海外企業不會得到好處。」

特朗普上場勢利美股 富瑞全球股票策略主管Christopher Wood向本報表示，主張減稅和放寬監管等的特朗普當選對美股有利，「所以你才看見他選情看漲令美股（近日）做好」，賀錦麗上台則相反。中資投行中金對美股的觀點是「短期或有擾動，但長期不悲觀」，因為「當前美國財政發力、AI（人工智能）產業趨勢以及全球資金再配置的3大宏觀支柱未發生改變」。

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