金價有望再破頂 白銀忌高追

現貨金價近周不斷破頂，但「多國央行增持黃金作儲備」、「主要央行相繼減息」、地緣政治局勢和美國總統選舉，這些利好因素說了一整年，仍能繼續推動金價再上？分析認為，短期仍有機會上望每安士2,850美元，即較上周五再升約4%。

高富金融集團投資總監梁偉民提醒，金價升至現水平有點高處不勝寒，因很多利好因素已充分反映，且難有客觀的指標去衡量黃金貴抑或不貴，儘管未來一兩年金價走勢或仍可看好，但短期需要提防出現調整的可能。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，美國總統選舉結果對貴金屬表現帶來不同的影響。如果美國共和黨總統候選人特朗普當選，勢令美元進一步轉強，繼而有機會令貴金屬價格受壓。惟要留意，萬一選舉後出現混亂，不明朗因素增加，則可能會對金價帶來短期支持。同時，特朗普作風強硬，市場可能解讀為令世界局勢變得穩定，使避險情緒降溫，所以金價短期有機會在2,550至2,850美元區間游走。

期油暫難突破72美元 另一貴金屬白銀年內升勢更勝黃金，但梁偉民不建議高追，畢竟白銀較黃金有較多工業用途，全球經濟暫時未見欣欣向榮，投資白銀的吸引力較遜。同樣受累經濟不理想的還有石油，但由於中東局勢難以短期解決，國際油價或仍存有輕微溢價，紐約期油短期料會在每桶65至72美元波動。

盧楚仁稱，環球經濟疲弱令基本金屬如銅和鐵礦石價格下跌，白銀價格有機會跟跌，短期或在30至36美元區間游走。

比特幣後向繫選舉結果 近期表現強勢的還有加密貨幣，「一哥」比特幣（Bitcoin）近日重上每枚7.2萬美元，主要受資金押注特朗普可能勝出大選的投機活動有關，而他今年一直向加密貨幣行業示好，誓言要讓美國成為全球加密貨幣之都。

梁偉民指，若特朗普勝選，比特幣或掀起新一輪升浪，再創年內新高並不出奇，但比特幣的真正價值難以計算，只能從投機角度看，跟炒與否應先考慮自身風險承受能力。盧楚仁則稱，一旦特朗普當選，比特幣有機會挑戰10萬美元大關，否則或回落至5萬美元。

現貨金年內走勢