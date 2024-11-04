特朗普上場或令美匯升越106

賭徒近月在網上持續押注特朗普能擊敗賀錦麗，由於選情獲看高一線，且一般意見是他的經濟藍圖會使通脹易升難跌，推動美匯指數上月拾級而上，重登3個月高位。分析指，倘若他「一雪前恥」，或令美匯指數升越106水平，比上周五收市高約2%，而澳元相對其他主要貨幣有息差優勢。

高富金融集團投資總監梁偉民表示，賀錦麗與特朗普的政策南轅北轍，而從現時VIX波動指數處於20附近來看，市場已預期包括股市、匯市的資產市場短期內將會出現較顯著波動，投資者部署時要提防突然的急升急跌。

他指，從基本面看，美匯指數由9月底100附近攀至目前的104水平已累積一段不少升幅，上方105水平阻力不小，理由是聯儲局減息降溫的預期已過度反映，在美國通脹達標下，本周減息機會仍高。

然而，如果提倡一系列減稅政策的特朗普當選下任美國總統，美國財赤壓力或會增大，降低美元信任度，美元走勢亦會受累，但中長線仍要視乎市場如何解讀。

離岸人幣恐貶至7.3算 獨立外匯商品分析師盧楚仁指，特朗普勝出應該會「相當利好」美元，否則美元或先回吐後再上。一旦特朗普勝選，加上聯儲局表示未來不會如市場般估計積極減息，美匯指數有機會連番爆升，短期波幅或會在103.5至106.5。反觀人民幣，對華「鷹派」的特朗普當選恐是壞消息，離岸價波幅有機會介乎7.1至7.3兌每美元。

梁偉民則稱，內地未交代具體的財政政策細節和實質金額，市場樂觀情緒降溫，拖累人民幣上月回落，11月走勢取決於人大常委會會議及其後會否如市場預期般有更多實在支持經濟政策出台。另外，主張對中國商品增加關稅的特朗普一旦勝選，中美貿易前景的不明朗性將增加。

澳元料續享息差優勢 至於澳元，梁氏指澳洲央行傾向短期不減息，市場亦料明日開會後凍息，令澳元相對其他主要貨幣普遍有息差優勢，有助支撐澳元匯價。然而，隨着近期市場對內地大規模刺激經濟政策的憧憬略為降溫，澳元匯價亦有較明顯的回調，預期澳元後市表現仍要視乎相關政策實質推動經濟的效用。

盧楚仁卻認為，澳洲通脹已大幅回落，或令澳洲央行「鷹」派立場軟化，繼而步入減息周期，而美元強勢再加上基本金屬價格疲弱，對澳元亦相當不利。他估計11月澳元兌美元波幅為0.635至0.67。

美匯指數持續反彈